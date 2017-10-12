В Госдепе прокомментировали снятие флагов РФ с генконсульства в Сан-Франциско

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Вашингтон, 12 октября. Флаги России в ее генеральном консульстве в Сан-Франциско сняли представители американских властей, сообщил сотрудник Госдепартамента США.

«Флаги на бывшей российской консульской собственности в Сан-Франциско были спущены при демонстрации должного уважения и безопасно хранятся в каждом здании», — сообщил американский дипломат.

По его словам, сообщает ТАСС, флаги положены на хранение в генконсульство РФ в Сан-Франциско.

Ранее посольство РФ в США направило Вашингтону «решительный протест», связанный с тем, что с объектов российской дипломатической недвижимости в Сан-Франциско были сорваны российские флаги и потребовало незамедлительно вернуть флаги РФ на дипобъекты.