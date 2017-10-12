Азаров: уход Полторака ничего не изменит на Украине

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Киев, 12 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что уход с должности главы Минобороны страны Степана Полторака ничего не изменит в государстве.

«С уходом Полторака ничего не изменится в Украине. Ситуация в стране может измениться только если изменится политика стран-кураторов Украины. На данный момент главным куратором Украины является США», — написал Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик отметил, что позицией президента Украины Петра Порошенко является удерживание жителей страны в нестабильном состоянии и постоянное нагнетание обстановки с помощью заявлений об агрессии российской стороны, так как в такой ситуации можно отвлечь внимание людей от благосостояния.

«То, что экономическая ситуация дошла до того, что люди с трудом выживают – это ответственность Порошенко», — подчеркнул бывший глава правительства.