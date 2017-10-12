В Крыму ответили на заявления Порошенко о повторном референдуме

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Симферополь, 12 октября. В Крыму прокомментировали высказанное президентом Украины Петром Порошенко заявление о возможности повторного проведения референдума в Крыму после возвращения полуострова в состав Украины. По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, жители региона, проведя референдум в 2014 году о присоединении к России, уже определились со своей судьбой.

«Уже провели один раз референдум, его итоги были более чем убедительными, второй раз референдум проводить не будем, тем более после какого-то восстановления Украиной статуса Крыма — это абсолютно исключено», — заявил сенатор.

При этом, в интервью РИА Новости, политик возмутился тем, что киевские власти «воспринимают Крым как какой-то кусок территории, без людей». По его мнению, власти Украины «должны были сначала нас спросить, желаем ли мы проводить референдум».

Напомним, Порошенко на заседании ПАСЕ в среду заявил о готовности Киева провести новый референдум по статусу Крыма после восстановления суверенитета Украины над этим регионом. Как сообщала «Газета.ру», так украинский президент отреагировал на заявление президента Чехии Милоша Земана, который назвал потерю Украиной Крыма «завершенным делом».