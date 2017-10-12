Силовики провели в Москве чемпионат по «российскому достоянию»: Мы знаем то, чего не знает никто. ФАН-ТВ 

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В Москве в рамках форума «InterSecurityForum-2017» прошел Чемпионат Всемирной федерации боевого самбо по профессиональному боевому самбо среди сотрудников силовых структур и негосударственной сферы безопасности. 32 спортсмена из шести стран соревновались в зрелищных поединках на ковре. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

Пятый Чемпионат в рамках форума принимала Академия Государственной противопожарной службы МЧС России. В семи весовых категориях боролись сильнейшие спортсмены, большая часть из них – опытные бойцы спортивных клубов.

Маршалл Савчук, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер по боевому самбо, представитель команды России, поделился впечатлениями с репортером ФАН-ТВ:

– Боевое самбо – это тот институт, который нас сформировал, это то, что дало нам путевку в жизнь. И это единственный по-настоящему российский – на столь высоком уровне – вид единоборств. Я считаю, что это наше национальное достояние, и мы гордимся тем, что мы его представляем.

Боевое самбо признано лучшей в мире системой подготовки универсального бойца. Здесь и удары, и броски, и техника болевых удушений – всё, что нужно для быстрой и эффективной ликвидации противника. То, что в боксе принято называть боем, а в борьбе – схваткой, в самбо зовется поединком, главная цель которого – досрочная победа.

Алексей Малый, президент Федерации боевого самбо России и Всемирной федерации боевого самбо, рассказал об этом виде спорта подробнее:

– Огромное количество техник, огромное количество приемов, описанных когда-то, 400 лет назад, в наставлениях по подготовке кубанских пластунов, которыми пользовался, кстати, Суворов, Кутузов при подготовке своих специальных отрядов… Описание более-менее нашими современниками – сто лет назад Иваном Васильевичем Лебедевым в наставлении для полицейских Санкт-Петербурга «Самооборона и арест». То есть, боевое самбо – это наше национальное богатство. Это один из активов нашего государства, то есть, мы знаем и умеем то, чего не знает никто.

Валерий Волошных, первый вице-президент Общероссийской общественной организации «Федерация боевого самбо России», профессор кафедры Физической культуры и спорта Московского энергетического института, главный судья соревнований, весьма нестандартными словами описал суть соревнований:

– Это, в общем, модель реального поединка: мысленно в реальный поединок переводим – вот это так и будет. Единственное, что есть эта спортивная этика: то есть, мы, грубо говоря, носы не откусываем, в глаза не тыкаем. Все остальное можно.

Магомед Идрис, еще один представитель команды России, пообщался с репортером ФАН-ТВ перед самым боем:

– И ноги, и руки – всё тело работает. Разминаемся, всё разминаем.

– Волнуетесь?

– Нет, не особо. Волнение – оно на ковре уходит.

Мужественные защитники отечества из России, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Армении и Молдовы демонстрируют свой характер и эффектные боевые приемы. У каждого – своя особая тактика. Чем ближе к финалу – тем сильнее накал страстей и… больше нокаутов.

– Давление поднимается! Переживаем за своего ученика! Вот так,– говорит Жолдубай Мамашарипов, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер по боевому самбо, член команды Киргизии.

– Бороться хотел – так получилось. Желдубай Мамашарипов – мой тренер, самый лучший, все. Сложно не бывает, когда тренируешься. А когда оставишь день тренировки – считай поражением. Я не оставил никогда. Вот мое достижение! – восклицает Токтоболот Уулу Таштанбек из той же команды.

– На улице я не дерусь! – отвечает профессиональный боец ММА, представитель команды России Арен Акопян на вопрос корреспондента ФАН-ТВ о том, случается ли применять в жизни полученные спортивные навыки. – Я ни разу в жизни еще не дрался на улице!

Абдулманап Нурмагомедов, вице-президент Всемирной Федерации боевого самбо, старший тренер сборной команды по профессиональному боевому самбо Республики Дагестан, продемонстрировал искреннюю гордость:

– Здесь за сборную России больше всего дагестанцев.

– Что это для вас означает?

– Это для меня значит, что моя школа преобладает над другими школами России. Наши бойцы используются как в пограничных, специальных структур. Бойцы, которым нужно ликвидировать соперника. Это с одного удара человека наповал. Это нокаут, нокдаун – вывести из равновесия. Второе – это бросок с удержанием или болевым. В последующем, если схватка затягивается, его должны бросить и задушить. Вот смысл этого вида спорта.

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Различают два вида боевого самбо – профессиональное и стандартное. Основная разница заключается в системе оценки жюри. Из-за этого во время соревнований нередко случаются споры.

– Тут видно же: наш выиграл вот, два, три раза бросал. Ну, они своих, как бы… Нечестно! – возмущается Аман Сабаев, тренер команды Киргизии.

– По версии профессионального боевого самбо, так как после броска тот, кто бросал, остался в положении так называемого «гарда», то есть не перешел в ноги, остался в ногах, за это дается только активность. И поэтому как бы оценок здесь не было. А по большему количеству активностей победил, соответственно, россиянин, который был красным, – объясняет Дмитрий Зарщиков, судья международной категории по боевому самбо.

В финал Чемпионата вырывались команды России и Киргизии. Зрители горячо болеют за любимых самбистов, бурно реагируя на приемы, которые приносят спортсменам заветные очки.

– Проявил характер, до конца продержался, – анализирует собственный бой Магомед Шахрудинов, профессиональный боец ММА, член команды России. – Парень был хороший, но все получилось. Дальше – уже по профессионалам. Заключить контракт с Лигой какой-нибудь и там уже драться для себя… Я был в застое. Лет 5-6 не дрался. Сегодня решил попробовать – и получилось. Думаю, если получается – уже к чему стремиться!

Заслуженные медали и кубки получили 20 спортсменов. Впереди у триумфаторов – новые перспективы, контракты с организаторами универсальных поединков и, конечно, новые подвиги во имя защиты своей Родины.

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