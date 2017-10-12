Делегация Межпарламентского союза посетит Сирию в октябре – Матвиенко

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Москва, 12 октября. Делегация Межпарламентского союза (МПС) совершит визит в Сирию уже в октябре, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«В октябре делегация Межпарламентского союза поедет в Сирию для того, чтобы своими глазами увидеть происходящее, глубже разобраться в ситуации», – приводит слова Матвиенко газета «Известия».

Ранее глава международного комитета Совфеда, вице-президент МПС Константин Косачев сообщал, что делегация МПС намерена прибыть с визитом в Сирию в конце октябре – начале ноября. Ожидается, что делегация проведет встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, а также депутатами национального парламента.

Матвиенко подчеркнула, что условия, приближающие окончание гражданской войны в Сирии, во многом созданы благодаря усилиям России.