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Делегация Межпарламентского союза посетит Сирию в октябре – Матвиенко
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    Делегация Межпарламентского союза посетит Сирию в октябре – Матвиенко

    0:43  12 Октября 2017
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    Делегация Межпарламентского союза посетит Сирию в октябре – Матвиенко

    Москва, 12 октября. Делегация Межпарламентского союза (МПС) совершит визит в Сирию уже в октябре, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    «В октябре делегация Межпарламентского союза поедет в Сирию для того, чтобы своими глазами увидеть происходящее, глубже разобраться в ситуации»,  – приводит слова Матвиенко газета «Известия».

    Ранее глава международного комитета Совфеда, вице-президент МПС Константин Косачев сообщал, что делегация МПС намерена прибыть с визитом в Сирию в конце октябре – начале ноября. Ожидается, что делегация проведет встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, а также депутатами национального парламента.

    Матвиенко подчеркнула, что условия, приближающие окончание гражданской войны в Сирии, во многом созданы благодаря усилиям России.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сирия #косачев #матвиенко #мпс
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