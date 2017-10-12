Путин проведет встречу с деловыми кругами Германии и президентом Казахстана

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Москва, 12 октября. Президент России Владимир Путин в четверг встретится в Сочи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и с представителями деловых кругов Германии.

Как сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, в частности, ожидается встреча с представителями концерна Siemens и Nord Stream (оператор газопровода «Северный поток»). В общей сложности во встрече Путина с деловыми кругами Германии примут участие председатели правлений 20 немецких компаний, среди которых Linde, Bauer, Knauf, Metro, Schaeffler, Wolffkran.

На встрече президентов России и Казахстана будут обсуждаться состояние двустороннего сотрудничества. Помимо этого президенты обсудят актуальные международные проблемы, включая перспективы встреч по Сирии, которые проходят в Астане, сообщает ПРАЙМ.

Отметим, 22 октября будет отмечаться 25-летие установления дипломатических отношений России и Казахстана.

Как сообщала «Газета.ру», в среду Путин провел два саммита: Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств.