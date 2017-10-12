Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожарные тушат возгорание в заброшенном телецентре в Петропавловске-Камчатском
Россия
Путин проведет встречу с деловыми кругами Германии и президентом Казахстана
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин проведет встречу с деловыми кругами Германии и президентом Казахстана

    2:00  12 Октября 2017
    47

    Путин проведет встречу с деловыми кругами Германии и президентом Казахстана

    Москва, 12 октября. Президент России Владимир Путин в четверг встретится в Сочи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и с представителями деловых кругов Германии.

    Как сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, в частности, ожидается встреча с представителями концерна Siemens и Nord Stream (оператор газопровода «Северный поток»). В общей сложности во встрече Путина с деловыми кругами Германии примут участие председатели правлений 20 немецких компаний, среди которых Linde, Bauer, Knauf, Metro, Schaeffler, Wolffkran.

    На встрече президентов России и Казахстана будут обсуждаться состояние двустороннего сотрудничества. Помимо этого президенты обсудят актуальные международные проблемы, включая перспективы встреч по Сирии, которые проходят в Астане, сообщает ПРАЙМ

    Отметим, 22 октября будет отмечаться 25-летие установления дипломатических отношений России и Казахстана.

    Путин проведет встречу с деловыми кругами Германии и президентом Казахстана

    Как сообщала «Газета.ру», в среду Путин провел два саммита: Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #назарбаев #siemens #nordstream
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 14544

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23871

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6130

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53589

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94077
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        23:04   11 Октября 2017
        262
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        14544
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        13429
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1686