В Госдуме посоветовали Порошенко «не разевать рот» на российский Крым

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Москва, 12 октября. В Госдуме РФ отреагировали на заявления президента Украины Петра Порошенко о возможном проведении в Крыму повторного референдума, если полуостров вернется в состав Украины.

В ходе выступления на заседании ПАСЕ Порошенко заявил, что не считает вопрос о принадлежности Крыма закрытым. Так он отреагировал на заявление президента Чехии Милоша Земана, который назвал потерю Украиной Крыма «завершенным делом».

Проведенный в 2014 году референдум Порошенко назвал незаконным. И допустил возможность проведения повторного референдума по Крыму в случае, если полуостров вернется в состав Украины.

«Что касается проведения референдума в отдельном регионе согласно конституции Украины — так пусть на Украине и проводят, а на нашу территорию нечего рот разевать и глаза таращить», — заявил в ответ на это депутат Госдумы по Крыму Руслан Бальбек в интервью РИА Новости.

По его словам, завоевать Крым Порошенко «не по силам», как и провести на полуострове референдум.

Как сообщает RT, ранее идею Земана прокомментировали в Совете Федерации. Зампред комитета по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов утверждает, что единственным выходом для Украины станет «признание объективной реальности» и поиск взаимовыгодного сотрудничества с Россией.