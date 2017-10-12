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Политика
В Госдуме посоветовали Порошенко «не разевать рот» на российский Крым
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    В Госдуме посоветовали Порошенко «не разевать рот» на российский Крым

    0:34  12 Октября 2017
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    В Госдуме отреагировали на идею Порошенко о повторном референдуме в Крыму

    Москва, 12 октября. В Госдуме РФ отреагировали на заявления президента Украины Петра Порошенко о возможном проведении в Крыму повторного референдума, если полуостров вернется в состав Украины. 

    В ходе выступления на заседании ПАСЕ Порошенко заявил, что не считает вопрос о принадлежности Крыма закрытым. Так он отреагировал на заявление президента Чехии Милоша Земана, который назвал потерю Украиной Крыма «завершенным делом».

    Проведенный в 2014 году референдум Порошенко назвал незаконным. И допустил возможность проведения повторного референдума по Крыму в случае, если полуостров вернется в состав Украины. 

    «Что касается проведения референдума в отдельном регионе согласно конституции Украины — так пусть на Украине и проводят, а на нашу территорию нечего рот разевать и глаза таращить», — заявил в ответ на это депутат Госдумы по Крыму Руслан Бальбек в интервью РИА Новости.

    По его словам, завоевать Крым Порошенко «не по силам», как и провести на полуострове референдум.

    В Госдуме отреагировали на идею Порошенко о повторном референдуме в Крыму

    Как сообщает RT, ранее идею Земана прокомментировали в Совете Федерации. Зампред комитета по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов утверждает, что единственным выходом для Украины станет «признание объективной реальности» и поиск взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #порошенко #крым #референдумвкрыму
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