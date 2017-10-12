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Экономика
Путин договорился с коллегами по ЕврАзЭС и СНГ активнее укреплять взаимодействие
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    Путин договорился с коллегами по ЕврАзЭС и СНГ активнее укреплять взаимодействие

    0:11  12 Октября 2017
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    Путин договорился с коллегами по ЕврАзЭС и СНГ активнее укреплять взаимодействие

    Сочи, 12 октября. Президент России Владимир Путин провел в среду два саммита: Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств, по итогам которых был подписан пакет документов, сообщает пресс-служба Кремля.

    На заседании Высшего евразийского совета президент отметил, что страны ЕврАзЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) утвердили основные направления цифровой повестки Союза до 2025 года. Как уточнил Путин, «речь идет о проведении согласованной со странами союза политики в области развития интернет-экономики, формирования общих правил цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и ее защиты».

    По словам президента, интеграция положительно сказывается на темпах роста государств «пятерки»: совокупный ВВП ЕврАзЭС увеличился в 2017 году на 1,8%.

    «Следует ускорить разработку дорожной карты по ликвидации имеющихся пока еще барьеров в сфере промышленности, агропромышленном комплексе, энергетике, техническом регулировании», — добавил президент.

    Путин договорился с коллегами по ЕврАзЭС и СНГ активнее укреплять взаимодействие

    Говоря об итогах саммита СНГ, Путин сообщил, что лидеры договорились активнее развивать взаимную торговлю и координировать свои подходы по вопросам внешней политики и в области безопасности. Кроме того, по словам президента, лидеры СНГ «условились продолжать тесную координацию по вопросам внешней политики и в области безопасности». 

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #снг #евразэс
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