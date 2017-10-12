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Россия
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Политика
Углубление сотрудничества между Грузией и НАТО угрожает безопасности в регионе – МИД РФ
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    Углубление сотрудничества между Грузией и НАТО угрожает безопасности в регионе – МИД РФ

    0:05  12 Октября 2017
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    Углубление сотрудничества между Грузией и НАТО угрожает безопасности в регионе – МИД РФ

    Женева, 11 октября. Углубление сотрудничества между Грузией и НАТО может нести в себе реальную угрозу региональной безопасности. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел России.

    По итогам очередного раунда консультаций по безопасности и стабильности Закавказья, который завершился в Женеве, российское внешнеполитическое ведомство озвучило опасения России, а также Абхазии и Южной Осетии.

    Как отметили в МИД РФ, для учений НАТО в Грузии, которые прошли весной и осенью этого года, было задействовано рекордное количество военнослужащих и тяжелой техники. Кроме того, присутствовавшие на учения эмиссары стран-членов НАТО «подчеркивали антироссийскую направленность маневров и их важность для Грузии с точки зрения будущей «деоккупации» Южной Осетии».

    «Подобные действия Тбилиси и членов Альянса идут вразрез с целями Женевских дискуссий, обесценивают работу формата и ведут к росту напряженности в регионе», —  приводит газета «Известия» заявление российского МИД.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сша #нато #грузия #женева
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