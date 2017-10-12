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Россия
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Украина
От газа к кизяку: Азаров рассказал о регрессе Украины
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    От газа к кизяку: Азаров рассказал о регрессе Украины

    0:01  12 Октября 2017
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    От газа к кизяку: Азаров рассказал о регрессе Украины

    Киев, 11 октября. Бывший премьер Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook выразил возмущение по поводу комментариев одного из пользователей, заявившего, что высокие тарифы на газ на Украине заставляют использовать продукты экономнее, а якобы отказ от закупок газа в России позволяет людям перейти на альтернативные виды топлива.

    Азаров предположил, что на мнение некого Владимира Голуба повлияло «киевское зомбирование». В частности экс-премьер возмутился комментарием пользователя о том, что «чем выше тарифы, тем люди экономнее используют предоставленные продукты». «Например, три года мы газ не закупаем в Раше. Многие переводят дома на альтернативные виды топлива», — пишет пользователь.

    «Все правильно. Если квартиры освещать лучиной, обогревать дом печкой с кизяками, то экономия очевидна. Но прогресс человечества в другом. Не от электричества к лучине, а от лучины к электричеству. Не от газа к кизяку, а от кизяка к газу», — разъяснил свое возмущение Азаров.

    По словам бывшего премьера, экономить надо, но разумно: «идти в ногу с прогрессом, расширяя возможности людей, а не снижая качество жизни».

    От газа к кизяку: Азаров рассказал о регрессе Украины

    При этом он отметил, что «полная ложь, что киевский режим не закупал 3 года газ в России». Азаров напомнил, что Киев «закупал российский газ по реверсу, переплачивая при этом, и приобретал газ напрямую, закачивая его на зиму в газохранилища». И призвал не верить «киевским СМИ».

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #азаров #газ
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