Сирия: ВКС РФ помогли «Щиту Каламуна» выбить боевиков ИГ с высот под Эль-Карьятейном
Дамаск, 11 октября. Бригада «Щит Каламуна» выбила боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) с позиций на высотах к юго-западу от Эль-Карьятейна.
«Щит Каламуна» занял высоты, выбив оттуда боевиков ИГ. Поддержку подразделению оказывали ВКС РФ – как сообщалось ранее, российская авиация нанесла серию ударов по укреплениям террористов в окрестностях Эль-Карьятейна.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что боевики заминировали несколько кварталов города Эль-Карьятейн, пытаясь нанести максимальный ущерб как правительственным войскам, так и мирному населению.
SE. #Homs: Qalamoun Shield Forces took control of several hills from #ISIS SW. of #Qaryatayn. https://t.co/wlxZVgW0zQ pic.twitter.com/yrxThrszjU— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) October 11, 2017
1 Организация запрещена на территории РФ.