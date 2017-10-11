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Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ помогли «Щиту Каламуна» выбить боевиков ИГ с высот под Эль-Карьятейном
Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ помогли «Щиту Каламуна» выбить боевиков ИГ с высот под Эль-Карьятейном
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    Сирия: ВКС РФ помогли «Щиту Каламуна» выбить боевиков ИГ с высот под Эль-Карьятейном

    23:48  11 Октября 2017
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    Сирия: ВКС РФ помогли «Щиту Каламуна» выбить боевиков ИГ с высот под Эль-Карьятейном

    Дамаск, 11 октября. Бригада «Щит Каламуна» выбила боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) с позиций на высотах к юго-западу от Эль-Карьятейна.

    «Щит Каламуна» занял высоты, выбив оттуда боевиков ИГ. Поддержку подразделению оказывали ВКС РФ – как сообщалось ранее, российская авиация нанесла серию ударов по укреплениям террористов в окрестностях Эль-Карьятейна.

    Напомним, что ранее сообщалось о том, что боевики заминировали несколько кварталов города Эль-Карьятейн, пытаясь нанести максимальный ущерб как правительственным войскам, так и мирному населению.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #иг #вкс рф #щит каламуна #эль-карьятейн
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