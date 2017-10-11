Сирия: ВКС РФ помогли «Щиту Каламуна» выбить боевиков ИГ с высот под Эль-Карьятейном

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Дамаск, 11 октября. Бригада «Щит Каламуна» выбила боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) с позиций на высотах к юго-западу от Эль-Карьятейна.

«Щит Каламуна» занял высоты, выбив оттуда боевиков ИГ. Поддержку подразделению оказывали ВКС РФ – как сообщалось ранее, российская авиация нанесла серию ударов по укреплениям террористов в окрестностях Эль-Карьятейна.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что боевики заминировали несколько кварталов города Эль-Карьятейн, пытаясь нанести максимальный ущерб как правительственным войскам, так и мирному населению.

1 Организация запрещена на территории РФ.