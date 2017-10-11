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Украина
Закон «Об образовании» является дискриминацией половины граждан Украины – Азаров
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    Закон «Об образовании» является дискриминацией половины граждан Украины – Азаров

    23:32  11 Октября 2017
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    Закон «Об образовании» является дискриминацией половины граждан Украины – Азаров

    Москва, 11 октября. Принятый украинскими властями закон «Об образовании» является дискриминацией половины граждан Украины. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Николай Азаров.

    По его словам, Киев создает опасную ситуацию, так как при реализации документа будут нарушены права миллионов граждан страны. Как подчеркнул бывший политик, в первую очередь, принятый закон ударит по русскоговорящему населению Украины.

    «Для многих украинцев русский язык – родной. А этот закон ни много ни мало лишает права обучения, получения образования этой громадной, многомиллионной части населения Украины», – приводит слова Азарова газета «Известия».

    Он подчеркнул, что беспокойство восточноевропейских стран обосновано, но проблемы, с которыми столкнутся русскоговорящие жители Украины намного серьезнее. Азаров добавил, что тоталитарная диктатура Киева порождает лишь новые проблемы внутри страны, раскалывая общество.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #украина #азаров #образование #русские
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