Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

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Москва, 11 октября. Россия потребовала от США немедленно вернуть флаги РФ на дипломатические объекты в Сан-Франциско. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, распространенном в среду в Facebook.

«Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — говорится в заявлении.

Российское посольство направило Вашингтону «решительный протест», связанный с тем, что с объектов российской дипломатической недвижимости в Сан-Франциско были сорваны российские флаги.

Напомним, в начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке. В зданиях прошли обыски. Москва назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.