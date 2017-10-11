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Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско
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    Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

    23:04  11 Октября 2017  /обновлено: 23:28  11 Октября 2017
    98

     

    Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

    Москва, 11 октября. Россия потребовала от США немедленно вернуть флаги РФ на дипломатические объекты в Сан-Франциско. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, распространенном в среду в Facebook.

    «Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — говорится в заявлении.

    Российское посольство направило Вашингтону «решительный протест», связанный с тем, что с объектов российской дипломатической недвижимости в Сан-Франциско были сорваны российские флаги.

    Напомним, в начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке. В зданиях прошли обыски. Москва назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #сан-франциско #посольстворф
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