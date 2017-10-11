США направлен протест после срыва флагов России с дипсобственности в Сан-Франциско – МИД РФ

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Вашингтон, 11 октября. Представители США сорвали российские флаги с закрытых консульских объектов России в Сан-Франциско. Российские дипломаты уже заявили протест, сообщает посольство России в Вашингтоне.

«Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги», – приводит «Газета.ru» текст заявления посольства.

Как отметили представители российской дипломатической миссии, данный поступок американских властей будет рассматриваться как недружественный шаг. Посольство уже потребовало вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь.

Напомним, что российское генконсульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были конфискованы американской стороной.