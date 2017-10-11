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Украина
МИД Украины направил ноту протеста Венгрии за «поддержку сепаратизма»
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    МИД Украины направил ноту протеста Венгрии за «поддержку сепаратизма»

    23:05  11 Октября 2017
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    МИД Украины направил ноту протеста Венгрии за «поддержку сепаратизма»

    Киев, 11 октября. МИД Украины направил ноту протеста Венгрии с требованием запретить проведение акции под названием «Самоопределение для Закарпатья». По мнению главы внешнеполитического ведомства Павла Климкина, таким образом Будапешт поддерживает сепаратизм.

    В своем микроблоге в Twitter Климкин сообщил, что МИД Венгрии уведомил украинское посольство, что 13 октября планируется проведение акции под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья». Отметим, что где именно планируется провести акцию, не указано.

    «Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию!», — возмутился глава украинского МИДа. 

    При этом Климкин выразил уверенность, что Венгрия «и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины».

    Напомним, ранее Венгрия раскритиковала Украину из-за подписанного президентом страны Петром Порошенко закона об образовании. Как сообщала «Газета.ру», реформа сокращает возможность обучения на любых языках, кроме украинского. Венгрия и ряд других государств заявили, что закон нарушает права нацменьшинств.

    В минувший вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что против Украины могут быть введены экономические санкции, «если Украина не примет необходимые меры».

    Комментируя заявления венгерского министра, Порошенко заявил, что Киев намерен должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами.

    МИД Украины направил ноту протеста Венгрии за «поддержку сепаратизма»

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #порошенко #климкин #енгрия
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