Глава МИД Франции заявил о возможности раскола Сирии

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Москва, 11 октября. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Сирии может расколоться на несколько частей, если не будет начат процесс политического урегулирования кризиса.

Он напомнил, что в сентябре президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную контактную группу, которая разработает дорожную карту политического урегулирования кризиса в Сирии.

«В нее войдут постоянные члены Совета Безопасности ООН и страны, которые имеют влияние в Сирии, чтобы вместе разработать дорожную карту, подразумевающую деэскалацию, прекращение огня, выборы, конституцию и политический переход», — пояснил глава МИД Франции.

Он также добавил, что без создания дорожной карты существует риск распада Сирии на три или четыре региона.