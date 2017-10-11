МИД Сирии: Благодаря усилиям ВКС РФ кризис в стране близок к завершению

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Сочи, 11 октября. Сирийский кризис входит в завершающую стадию, благодаря активным совместным усилиям правительственной армии, а также российских и иранских вооруженных сил. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем.

«Кризис в Сирии вошел в завершающую стадию благодаря стойкости сирийского народа и храбрости сирийской армии, а так же помощи со стороны России, Ирана и ливанского сопротивления», — приводит «Газета.ru» слова главы сирийского МИД.

Свое заявление аль-Муаллем озвучил в Сочи, где он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а также вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

Он также добавил, что возглавляемая США коалиция, уничтожает в Сирии все, кроме террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.