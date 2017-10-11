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Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ помогли «Щиту Каламуна» выбить боевиков ИГ с высот под Эль-Карьятейном
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МИД Сирии: Благодаря усилиям ВКС РФ кризис в стране близок к завершению
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    МИД Сирии: Благодаря усилиям ВКС РФ кризис в стране близок к завершению

    22:52  11 Октября 2017
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    МИД Сирии: Благодаря усилиям ВКС РФ кризис в стране близок к завершению

    Сочи, 11 октября. Сирийский кризис входит в завершающую стадию, благодаря активным совместным усилиям правительственной армии, а также российских и иранских вооруженных сил. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем.

    «Кризис в Сирии вошел в завершающую стадию благодаря стойкости сирийского народа и храбрости сирийской армии, а так же помощи со стороны России, Ирана и ливанского сопротивления», — приводит «Газета.ru» слова главы сирийского МИД.

    Свое заявление аль-Муаллем озвучил в Сочи, где он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а также вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

    Он также добавил, что возглавляемая США коалиция, уничтожает в Сирии все, кроме террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сирия #иг #вкс рф #сочи #валид аль-муаллем
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