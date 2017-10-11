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Новости Сирии
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Политика
Сирия: Турция координирует с Россией свои действия в провинции Идлиб
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    Сирия: Турция координирует с Россией свои действия в провинции Идлиб

    22:46  11 Октября 2017
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    Сирия: Турция координирует с Россией свои действия в провинции Идлиб

    Москва, 11 октября. Анкара информирует Россию о своих действиях в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

    Он пояснил, что Анкара по военным каналам информирует Москву о своих действиях в провинции Идлиб. Кроме того, по военным каналам проходят ежедневные двухсторонние и трехсторонние консультации с Ираном и другими странами участниками переговорного процесса в Астане.

    Стоит отметить, что в начале октября Турция начала военную операцию в сирийской провинции Идлиб. Целью является создание еще одной зоны деэскалации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия турецкой армии в Сирии соответствуют договоренностям, которые были достигнуты в Астане.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #турция #идлиб
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