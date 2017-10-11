Мадрид дал Барселоне срок на разъяснение статуса Каталонии

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Мадрид, 11 октября. Правительство Испании требует от главы исполнительной власти Каталонии Карлеса Пучдемона к 16 октября не позднее 10.00 по местному времени прояснить, была ли провозглашена независимость автономии.

Как заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, позиция Пучдемона определит, как дальше будет действовать официальный Мадрид.

Если до 19 октября глава Каталонии не откажется от провозглашения независимости женералитета, самоуправление автономией будет приостановлено по 155-й статье конституции Испании, сообщают «Известия» со ссылкой на испанские СМИ.

Референдум о независимости состоялся в Каталонии 1 октября. Свыше 90% голосовавших высказались за отделение региона от Испании. Официальные власти страны, а также ряд стран Европы рассматривают голосование как незаконное и отказываются признать его результаты.