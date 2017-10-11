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Новости Сирии
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Сирия: представитель Пентагона назвал число оставшихся боевиков ИГ в Ракке
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    Сирия: представитель Пентагона назвал число оставшихся боевиков ИГ в Ракке

    22:33  11 Октября 2017
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    Сирия: представитель Пентагона назвал число оставшихся боевиков ИГ в Ракке

    Вашингтон, 11 октября. В Ракке остаются от 300 до 400 боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Об этом сообщает представитель штаба коалиции США полковник американских Сухопутных войск Райан Диллон.

    По словам Диллона, по итогам операции по освобождению Ракки, начавшейся в июне этого года, силы коалиции вместе с курдскими и арабскими отрядами взяли под свой контроль до 85% территории города.

    «Под контролем от 300 до 400 боевиков находятся примерно 1,5 кв. км городских кварталов, в том числе стадион и больница», – приводит слова Диллона «Газета.ru».

    Представитель Пентагона подчеркнул, что командование коалиции настаивает на безоговорочной капитуляции боевиков.

    Кроме того, в городе по-прежнему остались около 4 тысяч гражданских лиц, находящихся на территории, захваченной ИГ.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #пентагон #ракка
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