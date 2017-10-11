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Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ помогли «Щиту Каламуна» выбить боевиков ИГ с высот под Эль-Карьятейном
Россия
Участвовавший в боевых действиях в Сирии Су-27 стал памятником под Тверью 
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    Участвовавший в боевых действиях в Сирии Су-27 стал памятником под Тверью 

    22:26  11 Октября 2017
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    Участвовавший в боевых действиях в Сирии Су-27 стал памятником под Тверью 

    Бологое, 11 октября. Пользователи Сети обсуждают фотографии, сделанные на въезде в город Бологое Тверской области, где рядом с АЗС стоит истребитель Су-27. Позднее выяснилось, что из списанного самолета, принимавшего участие в боевых действиях в Сирии, сделают памятник, который установят в 60 метрах от заправки.

    В селе Куженкино появился памятник истребителю Су-27. Как сообщил глава общественной организации «Возрождение Бологое», экс-депутат областного заксобрания Михаил Садовников, памятник установили в соответствии с приказом министра обороны Сергея Шойгу. Как сообщают «Известия», монумент необходим в целях патриотического воспитания.

    По словам Садовникова, истребитель принимал участие в боевых действиях в Сирии.

    Изначально фотографии Су-27 разместил на своей странице во «ВКонтакте» пользователь Юрий Максимов. «В городе Бологое, Тверской области, штурмовик Су-27 сел на дорогу, подрулил к АЗС, заправился и полетел дальше», — пошутил мужчина.

    Местные СМИ сообщают, что памятник установят в 60 метрах от запечатленной на фотографиях АЗС.  

    Участвовавший в боевых действиях в Сирии Су-27 стал памятником под Тверью 

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #тверь #су-27 #бологое
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