Участвовавший в боевых действиях в Сирии Су-27 стал памятником под Тверью 

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Бологое, 11 октября. Пользователи Сети обсуждают фотографии, сделанные на въезде в город Бологое Тверской области, где рядом с АЗС стоит истребитель Су-27. Позднее выяснилось, что из списанного самолета, принимавшего участие в боевых действиях в Сирии, сделают памятник, который установят в 60 метрах от заправки.

В селе Куженкино появился памятник истребителю Су-27. Как сообщил глава общественной организации «Возрождение Бологое», экс-депутат областного заксобрания Михаил Садовников, памятник установили в соответствии с приказом министра обороны Сергея Шойгу. Как сообщают «Известия», монумент необходим в целях патриотического воспитания.

По словам Садовникова, истребитель принимал участие в боевых действиях в Сирии.

Изначально фотографии Су-27 разместил на своей странице во «ВКонтакте» пользователь Юрий Максимов. «В городе Бологое, Тверской области, штурмовик Су-27 сел на дорогу, подрулил к АЗС, заправился и полетел дальше», — пошутил мужчина.

Местные СМИ сообщают, что памятник установят в 60 метрах от запечатленной на фотографиях АЗС.