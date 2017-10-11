Кузнецова заявила, что все подготовлено к принятию российских детей из Сирии

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Москва, 11 октября. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что о готовности принимать российских детей, которые были вывезены из России в Сирию родителями, а также были рождены там пленными российскими женщинами.

По ее словам, сегодня в московском аэропорту Внуково приземлился борт с пятью российскими детьми, которых вывезли из Ирака. Дети были доставлены в Россию из иракского Багдада, все дети здоровы и в ближайшее время будут переданы родственникам.

«Мы имеем дело с вершиной айсберга, то есть эта некая часть, которая стала возможна для перевоза детей, мы готовы принять детей, уже отработали все, все ведомства готовы к разным ситуациям», — заявила она.

Кузнецова также добавила, что в настоящее время достоверно известно о 445 детях из России, которые остаются в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Каждый третий из них не достиг возраста трех лет.