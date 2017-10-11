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Новости Сирии
Косачев готов возглавить рабочую группу Межпарламентского союза по Сирии
Новости Сирии
Косачев готов возглавить рабочую группу Межпарламентского союза по Сирии
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    Косачев готов возглавить рабочую группу Межпарламентского союза по Сирии

    22:13  11 Октября 2017
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    Косачев готов возглавить рабочую группу Межпарламентского союза по Сирии

    Москва, 11 октября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил о своей готовности выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя рабочей группы Межпарламентского союза (МПС) по Сирии.

    Руководитель группы будет утвержден в этот четверг на закрытом заседании исполнительного комитета МПС в Санкт-Петербурге.

    «Завтра в рамках исполкома состоится решение об утверждении председателя или руководителя рабочей группы. Пока я как инициатор исполняю функции координатора всей этой работы, но формально полномочия пока не утверждены, и это будет решение завтрашнего исполкома», – приводит слова Косачева «Газета.ru».

    Напомним, что группа была создана по инициативе России и состоит из членов исполкома, а также представителей геополитических групп. Сейчас утверждены шесть членов исполкома; кроме того три геополитических группы делегировали своих представителей.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #косачев #совет #мпс
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