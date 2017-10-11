Косачев готов возглавить рабочую группу Межпарламентского союза по Сирии

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Москва, 11 октября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил о своей готовности выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя рабочей группы Межпарламентского союза (МПС) по Сирии.

Руководитель группы будет утвержден в этот четверг на закрытом заседании исполнительного комитета МПС в Санкт-Петербурге.

«Завтра в рамках исполкома состоится решение об утверждении председателя или руководителя рабочей группы. Пока я как инициатор исполняю функции координатора всей этой работы, но формально полномочия пока не утверждены, и это будет решение завтрашнего исполкома», – приводит слова Косачева «Газета.ru».

Напомним, что группа была создана по инициативе России и состоит из членов исполкома, а также представителей геополитических групп. Сейчас утверждены шесть членов исполкома; кроме того три геополитических группы делегировали своих представителей.