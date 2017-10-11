Минобороны РФ предупредило о попытке террористов сорвать перемирие в Сирии

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Москва, 11 октября. В Дамаске произошло сразу три теракта. Целью террористов-смертников был полицейский штаб.

Двое террористов пытались проникнуть в штаб, однако привели бомбы в действие, когда их остановила охрана. Третий смертник пытался совершить подрыв в толпе людей на рынке, однако его задержали у входа на рынок, и он тоже подорвался. В результате взрывов погибли девять человек, еще 10 получили ранения. По данным арабских СМИ, ответственность за серию взрывов взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ1.

При этом накануне в Минобороны РФ предупредили, что террористы попытаются сорвать перемирие в Сирии. В ведомстве подчеркнули, что США способствовали проникновению в южную зону деэскалации, расположенную на территории провинций Даръа, Кунейтра и Сувейда, порядка шести сотен террористов.

Еще одна группа террористов, состоящая из 300 человек, проникла через подконтрольный американцам район и попыталась заблокировать трассу Дамаск — Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.