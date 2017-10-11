Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Косачев готов возглавить рабочую группу Межпарламентского союза по Сирии
Происшествия
Грузинскую актрису Лику Кавжарадзе нашли мертвой в собственной квартире
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Грузинскую актрису Лику Кавжарадзе нашли мертвой в собственной квартире

    21:58  11 Октября 2017
    81

    Грузинскую актрису Лику Кавжарадзе нашли мертвой в собственной квартире

    Тбилиси, 11 октября. Грузинская актриса Лика Кавжарадзе была обнаружена мертвой в собственной квартире в Тбилиси. Об этом сообщило МВД Грузии.

    Согласно сообщениям правоохранительных органов, на теле погибшей нет следов насилия. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», пишет газета «Известия», ссылаясь на грузинскую полицию. Погибшей актрисе было 58 лет.

    Она родилась в Тбилиси 26 октября 1969 года. Кавжарадзе исполнила главную роль в фильме «Древо желаний» Тенгиза Абуладзе, а также снялась еще более чем в двадцати картинах.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    #грузия #полиция #кавжарадзе
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 12194

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23847

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6128

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53577

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94042
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        12341
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        13379
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1591
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        2497