Грузинскую актрису Лику Кавжарадзе нашли мертвой в собственной квартире

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Тбилиси, 11 октября. Грузинская актриса Лика Кавжарадзе была обнаружена мертвой в собственной квартире в Тбилиси. Об этом сообщило МВД Грузии.

Согласно сообщениям правоохранительных органов, на теле погибшей нет следов насилия. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», пишет газета «Известия», ссылаясь на грузинскую полицию. Погибшей актрисе было 58 лет.

Она родилась в Тбилиси 26 октября 1969 года. Кавжарадзе исполнила главную роль в фильме «Древо желаний» Тенгиза Абуладзе, а также снялась еще более чем в двадцати картинах.