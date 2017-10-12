Сирия итоги за сутки на 12 октября 06.00: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ 60% Аль-Маядина, в Идлибе уничтожено пять командиров «Тахрир аш-Шам»

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Сирия, 12 октября. САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГ1 более половины территорий Аль-Маядина, в Идлибе уничтожено пять командиров «Тахрир аш-Шам», в Даръа взорвался автомобиль командира ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Тахрир аш-Шам» в Хаме, бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, обеспечили освобождение от ИГ более половины города Аль-Маядин.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ несколько кварталов Дейр эз-Зора, отражают нападения «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, сдается SDF в Ракке, ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме, противостоит ССА в Даръа, организовало теракт в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: атакует позиции ИГ на севере Хамы, ведет обстрел мирного поселения в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF на севере Алеппо, противостоит ИГ в Даръа.

Курды: обстреливают позиции ССА в Алеппо, освободили 50 пленников из тюрьмы ИГ в Дейр эз-Зоре, ведет бои с ИГ в Хасаке.

Провинция Дамаск

Утром информационное агентство Yarmouk News писало в своем аккаунте в Twitter (@newsyarmouk), что ВВС Сирии наносили удары по позициям боевиков радикальных формирований в районе Бейт Джинн на юго-западе провинции Дамаск.

Также на территории оазиса Западная Гута боевики исламистской группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 возобновили артиллерийский обстрел мирных поселений. Как передавали местные источники, снаряды, выпущенные радикалами, упали в районе вершины Аш-Шират.

Источник в социальной сети Twitter (@shamna_tv) сообщил, что в Восточной Гуте наблюдались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Джебхат ан-Нусрой»1. Солдаты армии САР противостояли радикальным исламистам в районах Джобар и Айн Тарма, также перестрелки фиксировались в окрестностях школы Аль-Хансаа и неподалеку от поселения Арбин.

В административном центре провинции Дамаск боевики открыли огонь по площади Аббасин. По данным информагентства Damascus Now, в результате действий антиправительственных формирований был убит один мирный житель сирийской столицы, еще ряд гражданских лиц получили ранения. Позже один из источников в Telegram (@damask_feedback) сообщил, что рядом с полицейским участком города Дамаск прогремел взрыв. В результате инцидента погибло два человека, более восьми мирных жителей города получили ранения. Ответственность за организацию теракта взяло на себя «Исламское государство».

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) провела артиллерийский обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районах поселений Анадан, Хретан и Хайян на севере провинции Алеппо. Об этом сообщал местный источник в социальной сети Twitter (@shahed_alep).

Также на севере провинции Алеппо зафиксированы взаимные артобстрелы между Демократическими силами Сирии (SDF) и Сирийской свободной армией (ССА). По данным Almanar News в эпицентре противостояния между курдскими подразделениями и «свободной армией» оказался город Азаз и его ближайшие окрестности.

Напомним, Турция при поддержке подконтрольных Анкаре оппозиционных группировок ССА и «Ахрар аш-Шам» начала военную операцию, направленную, в том числе, против курдских вооруженных отрядов, под контролем которых находится город Африн и прилегающие территории. Официального заявления турецкой стороны о начале антикурдской кампании не было, однако обстрелы позиций курдских формирований на севере Алеппо со стороны протурецких группировок отмечаются практически ежедневно.

Боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» открыли минометный огонь по деревне Баянун на севере провинции Алеппо. Об этом писало информационное агентство Almanar News. В это же время, Damascus Now передавало на своей странице в Twitter (@now_damascus), что исламисты выпустили несколько ракет по кварталу Аз-Захра административного центра региона.

Провинция Хомс

Бригады Сирийской арабской армии (САА), базирующиеся в районе водной станции, вели обстрел позиций боевиков в населенном пункте Тальзабах на севере Хомса. Об этом писал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@SyrianNews2). Позже боестолкновения между антиправительственными формированиями и солдатами САА были зафиксированы в районе населенного пункта Забко. Информацию об этом разместил на своей странице в Twitter (@ShahbaPress) один из местных источников.

Несколько боевиков Сирийской свободной армии (ССА) сдались солдатам Сирийской арабской армии (САА) недалеко от Ат-Танфа на юго-востоке провинции Хомс, сообщило информационное агентство Almanar News.

Военный источник в Twitter (@Syria_scope_sy) писал, что ВКС России нанесли удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в окрестностях населенного пункта Эль-Карьятейн. Накануне стало известно, что радикальные исламисты заминировали несколько кварталов города. По мнению военных экспертов, своими действиями террористы ИГ планируют нанести максимальный урон, как правительственным войскам, так и мирному населению Эль-Карьятейна.

Провинция Дейр эз-Зор

Информационное агентство Damascus Now сообщило на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что за последние сутки совместными силами ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции Дейр эз-Зор было уничтожено 46 террористов «Исламского государства».

В середине дня стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от террористов «Исламского государства» 60% территорий города Аль-Маядин. По данным информационного агентства Al-Masdar News, правительственные войска под прикрытием российской авиации прорвали основную линию обороны ИГИЛ1 в городе и оттеснили террористов на север населенного пункта. Кроме того, удары ВКС РФ парализуют транспортное сообщение радикалов ИГ с городом Абу Кемаль, куда несколько дней назад в срочном порядке эвакуировались командиры террористической организации.

В это же время в районе Аль-Джафра бои с радикалами ИГ вели бойцы Демократических сил Сирии (SDF). Местный источник сообщил в социальной сети Twitter (@EuphratesPost), что в результате атаки террористов на позиции курдских отрядов было убито несколько бойцов SDF. Также при столкновениях между ИГ и SDF в районе завода Коноко погибло восемь ополченцев. Об этом сообщило информагентство Almanar News. В районе Аль-Маамиль курдские ополченцы обнаружили тюрьму, в которой находилось более 50 пленников «Исламского государства». По данным местного Twitter-канала (@EuphratesPost), заключенные содержались в здании местной больницы. В конце дня Telegram-канал (@daraa_now) сообщил, что SDF взяли под контроль несколько населенных пунктов на северо-востоке и юге провинции Дейр эз-Зор без единого боя с террористами ИГИЛ.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжились столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и группировками, подконтрольными «Исламскому государству». Almanar News сообщало, что бои отмечались в районах населенных пунктах Джлин, Хит, Адван и Аль-Баккар. Almanar News писало, что в результате вооруженных столкновений силами ССА ликвидировано 10 террористов «Исламского государства».

Также информационное агентство передавало, что на шоссе Аль-Джиза – Ат-Тиба взорвался автомобиль командира Сирийской свободной армии (ССА) Абу Хатем аль-Масаида. По данным Almanar News, в автомобиле сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное террористами ИГИЛ. Глава антиправительственной группировки был тяжело ранен.

Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел зон дислокации боевиков радикальной оппозиции в западной Аль-Гарии с использованием тяжелой артиллерии. Об этом сообщал военный источник в социальной сети Twitter (@SyrianCoalition). Также местный Twitter-канал (@ShahbaPress) писал, что армия Башара Асада провела минометный обстрел позиций радикальных исламистов в районе Аль-Балад административного центра провинции Даръа.

Провинция Идлиб

В административном центре провинции Идлиб местные жители вышли на демонстрацию против арестов и убийств мирных граждан боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам». В это же время радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» арестовали двоих журналистов, пытавшихся заснять деятельность сторонников «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Атама на севере провинции Идлиб. В середине дня поступила информация, что боевики «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по мирному поселению Аль-Фуа, расположенному к северу от Идлиба. Информационное агентство Almanar News писало, что в результате действий радикалов погиб, как минимум, один житель населенного пункта. Сообщалось также о нескольких раненных.

ВКС РФ продолжили наносить точечные удары по зонам дислокации исламистов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от городов Хан Шейхун и Ат-Тамана.

Беспилотный летательный аппарат нанес ряд ударов по позициям радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в населенном пункте Мука, сообщал один из военных источников в социальной сети Twitter (@Syria_scope_sy). В результате авианалета было уничтожено пять командиров группировки. Предположительно, беспилотник принадлежит ВВС США.

Представители альянса Демократические силы Сирии (SDF) заявили о своем намерении создать собственный военный совет Идлиба, а также начать массово стягивать свои силы на территорию региона. Такие меры предпринимаются командованием курдского ополчения в связи с военной кампанией Турции. Заявление SDF опубликовало FARS News Agency.

Провинция Ракка

Командир полиции «Исламского государства» в деревне Хави аль-Хава Абу Сеф сдался бойцам Демократических сил Сирии (SDF), сообщило в начале дня Almanar News. По данным информационного агентства, вместе с представителем командования ИГИЛ оружие сдали четыре террориста. Местные источники передают, что всего, начиная с воскресенья, 28 боевиков «Исламского государства» сдались бойцам курдского ополчения.

Более 200 мирных жителей административного центра региона эвакуированы в течение суток с подконтрольных ИГИЛ территорий в безопасные районы провинции. Об этом писал подконтрольный SDF Telegram-канал (@Raqqa_Campaign).

В то же время в Ракке продолжились бои между «демократической армией» и «Исламским государством»1. Источник в Twitter (@ppoovu) зафиксировал столкновения сторона в районе стадиона.

Провинция Хама

На севере провинции Хама боевики альянса «Тахрир аш-Шам» продолжали атаковать позиции террористов «Исламского государства». Напомним, после того, как ИГ захватило ряд опорных пунктов «Джебхат ан-Нусры», боевики группировки заявили о начале полномасштабного наступления против радикалов ИГИЛ с целью вернуть утраченные позиции. Информационное агентство Almanar News сообщило, что в районе поселения Абу Кахф боевики «Тахрир аш-Шам» ликвидировали пятерых террористов ИГИЛ.

Одновременно с этим на северо-востоке региона радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА). Военные эксперты считают, что серия нападений «Ан-Нусры» спланирована американскими спецслужбами и призвана отвлечь внимание САА и ВКС РФ от операции по освобождению Дейр эз-Зора. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) писал также о боях между САА и «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Тель ум-Хазим.

По данным FARS News Agency, на севере провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации уничтожила конвой из шести автомобилей «Исламского государства». По данным информационного агентства, в ходе наступления САА при поддержке ВКС РФ было также ликвидировано, по меньшей мере, 15 террористов ИГИЛ.

В районе деревни Аль-Баргусия, расположенной недалеко от Саламии, во время работ по разминированию территорий погибло трое бойцов Сирийской арабской армии (САА). Об этом писало информагентство Damascus Now в своем Twitter-аккаунте (@now_damascus).

Провинция Хасака

На юге провинции Хасака отмечались боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Информационное агентство Almanar News передавало, что в эпицентре противостояния между курдскими отрядами ополчения и радикальными исламистами находится населенный пункт Аль-Фадгами, расположенный к югу от Аш-Шаддади. В результате столкновений бойцам курдского ополчения удалось выбить террористов ИГИЛ из деревни Каббар, сообщило Almanar News.

Источник в провинции Хасака писал на своей странице в Facebook (@alkhabour2011), что на дороге Аль-Хула – Аш-Шаддади взорвалась машина Демократических сил Сирии (SDF). В результате инцидента погиб один боев курдского ополчения, еще двое – получили ранения.

Almanar News передавало, что несколько бойцов SDF, насильно мобилизованных ранее, сбежали из Хасаки в Турцию, чтобы перейти на сторону подконтрольной Анкаре Сирийской свободной армии (САА).

Ирак

Один из военных источников сообщил в своем микроблоге в Twitter (@presssiraq), что ВВС Ирака нанесли ряд ударов по укреплениям террористов ИГИЛ в провинции Анбар. По данным автора публикации, в результате боевого вылета иракской авиации на западе региона была уничтожена фабрика по производству взрывчатки, принадлежавшая «Исламскому государству». Также в ходе выполнения операции летчики ликвидировали шестерых террористов ИГИЛ. Позже ВВС Ирака в ходе боевого вылета нейтрализовали еще 14 радикальных исламистов и склад боеприпасов ИГ в районе города Аль-Каим. Alsumaria News писало, что военнослужащие армии Ирака продолжили работы по разминированию окрестностей города Аль-Рамади. По данным информационного агентства, за прошедшие сутки иракские военные уничтожили 320 взрывных устройств, заложенных террористами «Исламского государства» в провинции Анбар.

В центре города Киркук прогремел взрыв, передавало Alsumaria News. По данным информационного агентства, взрыв произошел в районе Тарик Багдад возле штаба «Иракского туркменского фронта». В результате инцидента никто из мирных жителей города не пострадал.

Alsumaria News передает, что 1250 иракских беженцев вернулись из сирийского лагеря Аль-Хол в свои дома в провинции Найнава.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)