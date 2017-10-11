Семьям погибших в Сирии летчиков поможет Калининградская область

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Калининград, 11 октября. Российские летчики Юрий Медведков и Юрий Копылов, которые погибли в результате инцидента в Сирии, служили в Черняховске. Об этом в среду рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Политик выразил соболезнования родным и близким офицеров. Кроме того, он принял решение о выделении семьям летчиков матпомощи.

«Глава региона поручил министерству социальной политики, министерству по муниципальному развитию и внутренней политике и администрации Черняховского городского округа проработать меры поддержки родным военнослужащих», — указано в официальном заявлении региональных властей.

Напомним, ранее министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что бомбардировщик Су-24 ВКС РФ разбился при взлете с аэродрома «Хмеймим» в Сирии. Согласно предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность.