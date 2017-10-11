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Донбасс: украинские силовики возобновили обстрелы окраин Донецка и Горловки
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    Донбасс: украинские силовики возобновили обстрелы окраин Донецка и Горловки

    21:49  11 Октября 2017
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    Донбасс: украинские силовики возобновили обстрелы окраин Донецка и Горловки

    Донецк, 11 октября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Донецкой народной республики более 170 снарядов и мин. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

    По его словам, украинские силовики более 50 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Под ударами артиллерии ВСУ оказались окраины Донецка, Горловки а также три поселка в районе Мариуполя. В ходе обстрелов ВСУ использовали ствольную артиллерию, минометы, вооружение БМП и БТР, а также гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов погиб военнослужащий Вооруженных сил ДНР, еще один получил осколочные ранения.

    Басурин также добавил, что разведка ДНР обнаружила в Донбассе пункт постоянной дислокации иностранных наемников в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Тополиное.

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #донецк #горловка
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