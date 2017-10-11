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МИД РФ расценивает укрепление сотрудничества Грузии и НАТО как угрозу
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    МИД РФ расценивает укрепление сотрудничества Грузии и НАТО как угрозу

    21:42  11 Октября 2017
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    МИД РФ расценивает укрепление сотрудничества Грузии и НАТО как угрозу

    Москва, 11 октября. Дальнейшее углубление сотрудничества между Грузией и НАТО воспринимается Россией, Южной Осетией и Абхазией как реальная угроза региональной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

    «Делегации России, Абхазии и Южной Осетии акцентировали, что дальнейшее углубление сотрудничества Тбилиси с НАТО воспринимается как реальная угроза региональной безопасности», — говорится в сообщении.

    Стоит отметить, что 11 октября в Женеве состоялись очередные консультации по безопасности и стабильности в Закавказье, в которых приняли участие представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, РФ и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС

    Автор: Алексей Громов
    #россия #нато #южная осетия #абхазия #грузия
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