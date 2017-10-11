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Сирия: конвой ИГ попал в засаду сирийской армии
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    Сирия: конвой ИГ попал в засаду сирийской армии

    21:40  11 Октября 2017
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    Сирия: конвой ИГ попал в засаду сирийской армии

    Дамаск, 11 октября. Конвой боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) попал в засаду САА на севере Хамы. Правительственным силам удалось уничтожить шесть транспортных средств боевиков.

    Сирийская армия атаковала боевиков из засады, напав на транспортную колонну террористов, двигавшуюся через регион Вади аль-Азиб в направлении районов, находящихся под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) на севере провинция Хама.   

    Шесть транспортных средств террористов были уничтожены, кроме того, правительственным войскам удалось ликвидировать значительное число боевиков. По некоторым данным, в ходе боестолкновений был уничтожен командир «ан-Нусры» Абу Омар.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #иг #хама #саа #джебхат ан-нусра
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