Сирия новости 11 октября 22.30: ВКС РФ и САА уничтожили 15 террористов ИГ в Хаме, курды заявили о планах военного присутствия в Идлибе

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Сирия, 11 октября. ВКС РФ и САА уничтожили шесть машин и 15 террористов ИГ1 в Хаме, командование SDF заявило о начале формирования отрядов в Идлибе, в Даръа ССА ликвидировала 10 террористов ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Аль-Маядине, бомбят ИГ на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с повстанцами в Хомсе, при поддержке ВКС уничтожили шесть автомобилей и 15 террористов ИГ на севере Хамы.

«Исламское государство»: несет потери в Даръа и Хаме, теряет позиции в Хасаке.

«Тахрир аш-Шам»: ведет минометный обстрел деревни в Алеппо, противостоит САА в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): ликвидировала 10 террористов ИГ в провинции Даръа.

Курды: взяли под контроль несколько поселений в Дейр эз-Зоре, заявили о намерениях создать военный совет в Идлибе, ведут бои с ИГ в Хасаке.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков неподалеку от деревни Арбин в Восточной Гуте Дамаска. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@ain_tarma). Ранее сообщалось, что обстрелам со стороны правительственных сил подверглись зоны дислокации радикалов в районах Айн Тарма и Джобар.

Военный Telegram-канал (@Ansar_Alsena) передает, что Сирийская арабская армия (САА) выводит бригаду из Джобара. По данным автора публикации, вместо солдат армии САР противостоять радикальным формированиям в районе Восточной Гуты будут бойцы «Хезболлы» и добровольцы из Ирака.

Провинция Алеппо

Боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» открыли минометный огонь по деревне Баянун на севере провинции Алеппо. Об этом пишет информационное агентство Almanar News. В это же время, Damascus Now передает на своей странице в Twitter (@now_damascus), что исламисты выпустили несколько ракет по кварталу Аз-Захра административного центра региона. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков на севере региона. В частности, под прицел артиллерии армии САР попали позиции радикалов в районах поселений Анадан, Хретан и Хайян.

Провинция Хомс

Несколько боевиков Сирийской свободной армии (ССА) сдались солдатам Сирийской арабской армии (САА) недалеко от Ат-Танфа на юго-востоке провинции Хомс, сообщает информационное агентство Almanar News.

Боестолкновения между антиправительственными формированиями и солдатами САА зафиксированы в районе населенного пункта Забко на севере провинции Хомс. Информацию об этом разместил на своей странице в Twitter (@ShahbaPress) один из местных источников.

Ранее сообщалось, что бригады сирийской армии, базирующиеся в районе водной станции, ведут обстрел позиций боевиков в населенном пункте Тальзабах.

Провинция Дейр эз-Зор

По данным военного канала в Telegram (@NRVR11) российская авиация наносит удары по зонам дислокации ИГИЛ1 в городе Аль-Маядин и населенном пункте Аль-Ашара. Ранее сообщалось, что благодаря эффективным действия ВКС РФ в Аль-Маядине САА смогла освободить от террористов «Исламского государства» более половины населенного пункта. На данный момент силы ИГ оттеснены на север города, а сообщение с Абу Кемалем, куда эвакуировалась большая часть командования ИГ, парализовано ударами российских летчиков.

Демократические силы Сирии (SDF) взяли под контроль несколько населенных пунктов на северо-востоке и юге провинции Дейр эз-Зор без единого боя с террористами ИГИЛ. Об этом пишет Telegram-канал (@daraa_now).

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжаются бои между Сирийской свободной армией (ССА) и группировками, подконтрольными «Исламскому государству». Ранее сообщалось, что столкновения между антиправительственной «свободной армией» и радикальными исламистами отмечались в районах населенных пунктов Джлин, Хит, Адван и Аль-Баккар. Информационное агентство Almanar News пишет, что в результате вооруженных столкновений силами ССА ликвидировано 10 террористов «Исламского государства».

Напомним, недавно на шоссе Аль-Джиза – Ат-Тиба взорвался автомобиль командира Сирийской свободной армии (ССА) Абу Хатем аль-Масаида. Инцидент был вызван детонацией СВУ заложенного в транспортное средство. Местные источники сообщают, что глава ССА тяжело ранен.

Провинция Идлиб

Представители альянса Демократические силы Сирии (SDF) заявили о своем намерении создать собственный военный совет Идлиба, а также начать массово стягивать свои силы на территорию региона. Такие меры предпринимаются командованием курдского ополчения в связи с военной кампанией Турции. Заявление SDF опубликовало FARS News Agency.

Напомним, турецкая армия вошла в провинцию Идлиб для контроля за соблюдением перемирия в установленной в Идлибе зоне деэскалации сирийского конфликта. Официальной целью присутствия турецких военных и подконтрольных Анкаре группировок на территории Идлиба и соседней провинции Алеппо является борьба с радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры»1. Однако практически ежедневно в районе подконтрольного курдам города Африн в Алеппо происходят столкновения между SDF и протурецкой Сирийской свободной армией (ССА).

Провинция Хама

По данным FARS News Agency, на севере провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации уничтожила конвой из шести автомобилей «Исламского государства». По данным информационного агентства, в ходе наступления САА при поддержке ВКС РФ было также ликвидировано, по меньшей мере, 15 террористов ИГИЛ.

Военный Telegram-канал (@SRNN2011) пишет также о боях между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Тель ум-Хазим в северной части региона.

Провинция Хасака

Информационное агентство Almanar News сообщает об ожесточенных боях между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1 в провинции Хасака. В результате столкновений бойцам курдского ополчения удалось выбить террористов ИГИЛ из деревни Каббар.

Ранее сообщалось, что боестолкновения между курдскими военизированными формированиями и отрядами ИГИЛ отмечались в окрестностях поселения Аль-Фадгами, расположенного к югу от Аш-Шаддади. В том же районе была взорвана машина SDF. В результате инцидента погиб один боец курдского ополчения, еще двое – получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)