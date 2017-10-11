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Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ помогли «Щиту Каламуна» выбить боевиков ИГ с высот под Эль-Карьятейном
Весь мир
Сирия новости 11 октября 22.30: ВКС РФ и САА уничтожили 15 террористов ИГ в Хаме, курды заявили о планах военного присутствия в Идлибе
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    Сирия новости 11 октября 22.30: ВКС РФ и САА уничтожили 15 террористов ИГ в Хаме, курды заявили о планах военного присутствия в Идлибе

    22:30  11 Октября 2017
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    Сирия новости 11 октября 22.30: ВКС РФ и САА уничтожили 15 террористов ИГ в Хаме, курды заявили о планах военного присутствия в Идлибе

    Сирия, 11 октября. ВКС РФ и САА уничтожили шесть машин и 15 террористов ИГ1 в Хаме, командование SDF заявило о начале формирования отрядов в Идлибе, в Даръа ССА ликвидировала 10 террористов ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Аль-Маядине, бомбят ИГ на севере Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с повстанцами в Хомсе, при поддержке ВКС уничтожили шесть автомобилей и 15 террористов ИГ на севере Хамы.

    «Исламское государство»: несет потери в Даръа и Хаме, теряет позиции в Хасаке.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет минометный обстрел деревни в Алеппо, противостоит САА в Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): ликвидировала 10 террористов ИГ в провинции Даръа.  

    Курды: взяли под контроль несколько поселений в Дейр эз-Зоре, заявили о намерениях создать военный совет в Идлибе, ведут бои с ИГ в Хасаке.

    Сирия новости 11 октября 22.30: ВКС РФ и САА уничтожили 15 террористов ИГ в Хаме, курды заявили о планах военного присутствия в Идлибе

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 11 октября 22.30: ВКС РФ и САА уничтожили 15 террористов ИГ в Хаме, курды заявили о планах военного присутствия в Идлибе

    Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков неподалеку от деревни Арбин в Восточной Гуте Дамаска. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@ain_tarma). Ранее сообщалось, что обстрелам со стороны правительственных сил подверглись зоны дислокации радикалов в районах Айн Тарма и Джобар.

    Военный Telegram-канал (@Ansar_Alsena) передает, что Сирийская арабская армия (САА) выводит бригаду из Джобара. По данным автора публикации, вместо солдат армии САР противостоять радикальным формированиям в районе Восточной Гуты будут бойцы «Хезболлы» и добровольцы из Ирака.  

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 11 октября 22.30: ВКС РФ и САА уничтожили 15 террористов ИГ в Хаме, курды заявили о планах военного присутствия в Идлибе

    Боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» открыли минометный огонь по деревне Баянун на севере провинции Алеппо. Об этом пишет информационное агентство Almanar News. В это же время, Damascus Now передает на своей странице в Twitter (@now_damascus), что исламисты выпустили несколько ракет по кварталу Аз-Захра административного центра региона. Информации о пострадавших пока нет.

    Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков на севере региона. В частности, под прицел артиллерии армии САР попали позиции радикалов в районах поселений Анадан, Хретан и Хайян.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 11 октября 22.30: ВКС РФ и САА уничтожили 15 террористов ИГ в Хаме, курды заявили о планах военного присутствия в Идлибе

    Несколько боевиков Сирийской свободной армии (ССА) сдались солдатам Сирийской арабской армии (САА) недалеко от Ат-Танфа на юго-востоке провинции Хомс, сообщает информационное агентство Almanar News.

    Боестолкновения между антиправительственными формированиями и солдатами САА зафиксированы в районе населенного пункта Забко на севере провинции Хомс. Информацию об этом разместил на своей странице в Twitter (@ShahbaPress) один из местных источников.

    Ранее сообщалось, что бригады сирийской армии, базирующиеся в районе водной станции, ведут обстрел позиций боевиков в населенном пункте Тальзабах.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 11 октября 22.30: ВКС РФ и САА уничтожили 15 террористов ИГ в Хаме, курды заявили о планах военного присутствия в Идлибе

    По данным военного канала в Telegram (@NRVR11) российская авиация наносит удары по зонам дислокации ИГИЛ1 в городе Аль-Маядин и населенном пункте Аль-Ашара. Ранее сообщалось, что благодаря эффективным действия ВКС РФ в Аль-Маядине САА смогла освободить от террористов «Исламского государства» более половины населенного пункта. На данный момент силы ИГ оттеснены на север города, а сообщение с Абу Кемалем, куда эвакуировалась большая часть командования ИГ, парализовано ударами российских летчиков.

    Демократические силы Сирии (SDF) взяли под контроль несколько населенных пунктов на северо-востоке и юге провинции Дейр эз-Зор без единого боя с террористами ИГИЛ. Об этом пишет Telegram-канал (@daraa_now).

    Провинция Даръа

    Сирия новости 11 октября 22.30: ВКС РФ и САА уничтожили 15 террористов ИГ в Хаме, курды заявили о планах военного присутствия в Идлибе

    На западе провинции Даръа продолжаются бои между Сирийской свободной армией (ССА) и группировками, подконтрольными «Исламскому государству». Ранее сообщалось, что столкновения между антиправительственной «свободной армией» и радикальными исламистами отмечались в районах населенных пунктов Джлин, Хит, Адван и Аль-Баккар. Информационное агентство Almanar News пишет, что в результате вооруженных столкновений силами ССА ликвидировано 10 террористов «Исламского государства».

    Напомним, недавно на шоссе Аль-Джиза – Ат-Тиба взорвался автомобиль командира Сирийской свободной армии (ССА) Абу Хатем аль-Масаида. Инцидент был вызван детонацией СВУ заложенного в транспортное средство. Местные источники сообщают, что глава ССА тяжело ранен.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 11 октября 22.30: ВКС РФ и САА уничтожили 15 террористов ИГ в Хаме, курды заявили о планах военного присутствия в Идлибе

    Представители альянса Демократические силы Сирии (SDF) заявили о своем намерении создать собственный военный совет Идлиба, а также начать массово стягивать свои силы на территорию региона. Такие меры предпринимаются командованием курдского ополчения в связи с военной кампанией Турции. Заявление SDF опубликовало FARS News Agency.

    Напомним, турецкая армия вошла в провинцию Идлиб для контроля за соблюдением перемирия в установленной в Идлибе зоне деэскалации сирийского конфликта. Официальной целью присутствия турецких военных и подконтрольных Анкаре группировок на территории Идлиба и соседней провинции Алеппо является борьба с радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры»1. Однако практически ежедневно в районе подконтрольного курдам города Африн в Алеппо происходят столкновения между SDF и протурецкой Сирийской свободной армией (ССА).  

    Провинция Хама

    Сирия новости 11 октября 22.30: ВКС РФ и САА уничтожили 15 террористов ИГ в Хаме, курды заявили о планах военного присутствия в Идлибе

    По данным FARS News Agency, на севере провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации уничтожила конвой из шести автомобилей «Исламского государства». По данным информационного агентства, в ходе наступления САА при поддержке ВКС РФ было также ликвидировано, по меньшей мере, 15 террористов ИГИЛ.

    Военный Telegram-канал (@SRNN2011) пишет также о боях между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Тель ум-Хазим в северной части региона.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 11 октября 22.30: ВКС РФ и САА уничтожили 15 террористов ИГ в Хаме, курды заявили о планах военного присутствия в Идлибе

    Информационное агентство Almanar News сообщает об ожесточенных боях между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1 в провинции Хасака. В результате столкновений бойцам курдского ополчения удалось выбить террористов ИГИЛ из деревни Каббар.   

    Ранее сообщалось, что боестолкновения между курдскими военизированными формированиями и отрядами ИГИЛ отмечались в окрестностях поселения Аль-Фадгами, расположенного к югу от Аш-Шаддади. В том же районе была взорвана машина SDF. В результате инцидента погиб один боец курдского ополчения, еще двое – получили ранения.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #исламское государство #саа #дейр эз-зор #даръа #хасака #сса #ан-нусра #хомс
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    Сирия новости 11 октября 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ 60% Аль-Маядина, в Идлибе уничтожено пять командиров «Тахрир аш-Шам»
    Сирия новости 11 октября 16.30: САА и ВКС РФ уничтожили 46 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, в Идлибе «Тахрир аш-Шам» обстреливает мирное поселение
    Сирия новости 11 октября 12.30: ВКС РФ обеспечили зачистку от ИГ района Дейр эз-Зора, в Даръа взорвался автомобиль командира ССА
    Сирия новости 11 октября 07.00: «Джебхат ан-Нусра» нацелилась на город Хама, ИГ наращивает силы у Меядина
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