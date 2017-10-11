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Исполнительный совет ЮНЕСКО принял новую резолюцию по ситуации в Крыму
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    Исполнительный совет ЮНЕСКО принял новую резолюцию по ситуации в Крыму

    21:30  11 Октября 2017
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    Исполнительный совет ЮНЕСКО принял новую резолюцию по ситуации в Крыму

    Париж, 11 октября. Исполнительный совет ЮНЕСКО в ходе 202-й сессии принял очередную резолюцию о наблюдении за ситуацией в Крыму. Инициатором рассмотрения этой резолюции стали Киев и ряд европейских стран.

    Выступая по итогам голосования, представитель России назвал данное решение «бессмысленным и бесполезным».

    «Оно еще раз свидетельствует о том, что авторов резолюции не интересует ни реальное положение дел в Крыму, ни мнение и интересы жителей полуострова, ни компетенция ЮНЕСКО», — заявил он.

    Он также добавил, что вопрос о ситуации в Крыму поднимается на каждой сессии исполнительного совета ЮНЕСКО, однако он носит политизированный характер, так как российская сторона неоднократно выражала готовность принять делегацию ЮНЕСКО на полуострове в рамках деполитизированной миссии и при уважении к факту принадлежности Крыма Российской Федерации.

    Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине в 2014 году. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #крым #юнеско
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