Сирия: российские саперы разминировали более 60 зданий в Дейр эз-Зоре
Москва, 11 октября. За прошедшие сутки российские специалисты разминировали более 60 зданий в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщили в среду представители министерства обороны Российской Федерации.
Согласно предварительным данным, на территории Сирийской Арабской Республики работают 175 саперов из международного противоминного центра.
«Российскими саперами разминировано 62 здания, проверено 26 гектаров местности и семь километров дорог на наличие взрывоопасных предметом», — указано в официальном заявлении российского ведомства.
Напомним, ранее начальник инженерных войск Вооруженных сил России Юрий Ставицкий указал на то, что новая защита для саперов продемонстрировала отличные результаты в Сирии.
Кроме того, российская сторона подготовила около 600 саперов в сирийской провинции Хомс.