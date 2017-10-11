Сирия: российские саперы разминировали более 60 зданий в Дейр эз-Зоре

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Москва, 11 октября. За прошедшие сутки российские специалисты разминировали более 60 зданий в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщили в среду представители министерства обороны Российской Федерации.

Согласно предварительным данным, на территории Сирийской Арабской Республики работают 175 саперов из международного противоминного центра.

«Российскими саперами разминировано 62 здания, проверено 26 гектаров местности и семь километров дорог на наличие взрывоопасных предметом», — указано в официальном заявлении российского ведомства.

Напомним, ранее начальник инженерных войск Вооруженных сил России Юрий Ставицкий указал на то, что новая защита для саперов продемонстрировала отличные результаты в Сирии.

Кроме того, российская сторона подготовила около 600 саперов в сирийской провинции Хомс.