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Сирия: российские саперы разминировали более 60 зданий в Дейр эз-Зоре
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    Сирия: российские саперы разминировали более 60 зданий в Дейр эз-Зоре

    21:46  11 Октября 2017
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    Сирия: российские саперы разминировали более 60 зданий в Дейр эз-Зоре

    Москва, 11 октября. За прошедшие сутки российские специалисты разминировали более 60 зданий в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщили в среду представители министерства обороны Российской Федерации.

    Согласно предварительным данным, на территории Сирийской Арабской Республики работают 175 саперов из международного противоминного центра.

    «Российскими саперами разминировано 62 здания, проверено 26 гектаров местности и семь километров дорог на наличие взрывоопасных предметом», — указано в официальном заявлении российского ведомства.

    Напомним, ранее начальник инженерных войск Вооруженных сил России Юрий Ставицкий указал на то, что новая защита для саперов продемонстрировала отличные результаты в Сирии.

    Кроме того, российская сторона подготовила около 600 саперов в сирийской провинции Хомс.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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