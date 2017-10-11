Российский центр примирения в Сирии работает над возвращением беженцев

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Москва, 11 октября. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии совместно с членами комитета национального примирения Южной зоны деэскалации в САР ведут работу по возвращению беженцев в свои дома, говорится в сообщении Минобороны РФ.

В сирийских провинциях Деръа, Эль-Кунейтра офицеры Центра примирения ведут работу по возвращению беженцев из лагерей для внутренне перемещенных лиц. Были обсуждены проблемные вопросы соблюдения прекращения огня со сторонами конфликта в районе Маазрат Бейт-Джин и Бейт-Джин.

В провинциях Хама и Алеппо проведены две гуманитарные акции. Жители населенных пунктов Саламия и Расм-Эль-Абуд получили 800 проднаборов и 1360 упаковок хлеба. Медицинскую помощь оказали 308 жителям, в том числе 115 несовершеннолетним.

По данным российского оборонного ведомства, в сирийских провинциях Хомс, Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда ведут восстановительные работы в школах и медучреждениях. Ранее политолог Александр Асафов заявил, что у сирийцев не так много источников получения помощи, поэтому гуманитарная поддержка со стороны России жизненно важна.