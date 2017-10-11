Шойгу обсудит в Таджикистане обстановку на южных границах СНГ

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Душанбе, 11 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, где 12 октября под его председательством состоится заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

«Участники заседания обменяются оценками обстановки на южных границах Содружества и ее влиянии на безопасность в Центрально-Азиатском регионе», — пояснил Конашенков.

По его словам, представители оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана рассмотрят более 20 вопросов, которые касаются сотрудничества в сфере обороны. Кроме того, в ходе заседания будут приняты решения по развитию объединенной системы противовоздушной обороны, информационного обеспечения и инженерного обеспечения.