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Шойгу обсудит в Таджикистане обстановку на южных границах СНГ
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    Шойгу обсудит в Таджикистане обстановку на южных границах СНГ

    21:17  11 Октября 2017
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    Шойгу обсудит в Таджикистане обстановку на южных границах СНГ

    Душанбе, 11 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, где 12 октября под его председательством состоится заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

    «Участники заседания обменяются оценками обстановки на южных границах Содружества и ее влиянии на безопасность в Центрально-Азиатском регионе», — пояснил Конашенков.

    По его словам, представители оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана рассмотрят более 20 вопросов, которые касаются сотрудничества в сфере обороны. Кроме того, в ходе заседания будут приняты решения по развитию объединенной системы противовоздушной обороны, информационного обеспечения и инженерного обеспечения.

    Автор: Алексей Громов
    #шойгу #таджикистан #снг #душанбе
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