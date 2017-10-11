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Новости Сирии
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Арку Крымского моста доставили в створ между фарватерными опорами
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    Арку Крымского моста доставили в створ между фарватерными опорами

    21:21  11 Октября 2017
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    Арку Крымского моста доставили в створ между фарватерными опорами

    Симферополь, 11 октября. Автодорожную арку Крымского моста доставили в створ между фарватерными опорами в Керченском проливе. Об этом сообщили в среду представители информационного центра проекта «Крымский мост».

    Речь идет о массивной конструкции, вес которой составляет 5,5 тысяч тонн.

    «Строители готовятся к следующему этапу морской операции: на арке закрепляют подъемные тросы, после чего начнется многочасовая работа по подготовке к работе грузоподъемного оборудования», — передает издание «Интерфакс».

    Согласно предварительным данным, 12 октября стартует подъем объекта на высоту 35 метров.

    Напомним, ранее было опубликовано видео транспортировки арки, которая является одним из самых больших элементов конструкции моста через Керченский пролив.

    Автор: Алексей Громов
    #крым
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