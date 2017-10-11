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Симферополь, 11 октября. Автодорожную арку Крымского моста доставили в створ между фарватерными опорами в Керченском проливе. Об этом сообщили в среду представители информационного центра проекта «Крымский мост».

Речь идет о массивной конструкции, вес которой составляет 5,5 тысяч тонн.

«Строители готовятся к следующему этапу морской операции: на арке закрепляют подъемные тросы, после чего начнется многочасовая работа по подготовке к работе грузоподъемного оборудования», — передает издание «Интерфакс».

Согласно предварительным данным, 12 октября стартует подъем объекта на высоту 35 метров.

#КрымскийМост_Live. Подготовка завода арки в створ между фарватерными https://t.co/mtj6BePaWs — Крымский мост (@Krymsky_bridge) October 11, 2017

Напомним, ранее было опубликовано видео транспортировки арки, которая является одним из самых больших элементов конструкции моста через Керченский пролив.