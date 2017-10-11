Путин призвал страны ЕврАзЭС ускорить переговоры о зонах свободной торговли

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Сочи, 11 октября. Российский лидер Владимир Путин призвал ускорить переговоры по созданию зон свободной торговли между странами ЕврАзЭС и другими государствами.

В Сочи проходит саммит Стран содружества независимых государств. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений об экономической активности между странами ЕврАзЭС.

«Большое значение придаем подготовке проекта соглашений о сотрудничестве между ЕврАзЭС и этими странами», — сказал президент.

Ранее Путин сообщил об увеличении на 25% товарооборота с начала текущего года, что составило 75 млрд долларов. Также глава государства отметил готовность сотрудничать с Молдавией по экономической линии, если Кишинев придерживается той же политики.