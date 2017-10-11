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Путин призвал страны ЕврАзЭС ускорить переговоры о зонах свободной торговли
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    Путин призвал страны ЕврАзЭС ускорить переговоры о зонах свободной торговли

    22:00  11 Октября 2017
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    Путин призвал страны ЕврАзЭС ускорить переговоры о зонах свободной торговли

    Сочи, 11 октября. Российский лидер Владимир Путин призвал ускорить переговоры по созданию зон свободной торговли между странами ЕврАзЭС и другими государствами. 

    В Сочи проходит саммит Стран содружества независимых государств. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений об экономической активности между странами ЕврАзЭС.

    «Большое значение придаем подготовке проекта соглашений о сотрудничестве между ЕврАзЭС и этими странами», — сказал президент. 

    Ранее Путин сообщил об увеличении на 25% товарооборота с начала текущего года, что составило 75 млрд долларов. Также глава государства отметил готовность сотрудничать с Молдавией по экономической линии, если Кишинев придерживается той же политики. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #снг
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