В США в честь Трампа создали вино с загадочным названием

В Избранное

Москва, 11 октября. Американская винодельческая компания City Winery создала новое вино Covfefe 2015 Red Blend в честь президента США Дональда Трампа, который однажды употребил это загадочное слово в своем Twitter. Об этом сообщает американское издание The Hill.

«Мы думаем, что лучше сделать что-нибудь в честь нашего нынешнего президента, а не распускать нюни», — заявил глава и основатель City Winery Майкл Дорф.

Бутылка вина Covfefe 2015 Red Blend объемом 750 миллилитров стоит 37 долларов. Вино производится из выращенного в Калифорнии винограда урожая 2015 года. Крепость вина составляет 15,3%.

Глава Сity Winery также добавил, что 20% с продаж вина Covfefe 2015 Red Blend будут направлены в Американский союз защиты гражданских свобод.

Напомним, 31 мая президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter незаконченный пост, в котором фигурировало несуществующее слово covfefe. Президент написал это слово вместо coverage. Позднее «тайное послание» Трампа стало мемом в соцсетях.