Турецкие ВС вошли в Идлиб в рамках договоренности с РФ по зонам деэскалации

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Анкара, 11 октября. Турецкие ВС берут под контроль основные точки в провинции Идлиб в рамках достигнутых договоренностей с Россией по зонам деэскалации, передает Anadolu.

Турецкие военные берут под контроль основные точки в провинции Идлиб в рамках достигнутых договорённостей с Россией на площадке Астаны о воздушной поддержке ВКС РФ, а также по контролю за внешними южными границами, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

Ранее сообщалось о вхождении Сирийской свободной армии в провинцию Идлиб. Напомним, что 28 сентября в Анкаре прошла встреча президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в ходе которой были согласованы технические вопросы по четвертой зоне деэскалации в Сирии.