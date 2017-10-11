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Турецкие ВС вошли в Идлиб в рамках договоренности с РФ по зонам деэскалации
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    Турецкие ВС вошли в Идлиб в рамках договоренности с РФ по зонам деэскалации

    20:57  11 Октября 2017
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    Турецкие ВС вошли в Идлиб в рамках договоренности с РФ по зонам деэскалации

    Анкара, 11 октября. Турецкие ВС берут под контроль основные точки в провинции Идлиб в рамках достигнутых договоренностей с Россией по зонам деэскалации, передает Anadolu. 

    Турецкие военные берут под контроль основные точки в провинции Идлиб в рамках достигнутых договорённостей с Россией на площадке Астаны о воздушной поддержке ВКС РФ, а также по контролю за внешними южными границами, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

    Ранее сообщалось о вхождении Сирийской свободной армии в провинцию Идлиб. Напомним, что 28 сентября в Анкаре прошла встреча президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в ходе которой были согласованы технические вопросы по четвертой зоне деэскалации в Сирии. 

    Турецкие ВС вошли в Идлиб в рамках договоренности с РФ по зонам деэскалации

    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #турция
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