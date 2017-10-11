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Посольство США в РФ: Ухудшение двусторонних отношений не отвечает интересам Москвы и Вашингтона
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    Посольство США в РФ: Ухудшение двусторонних отношений не отвечает интересам Москвы и Вашингтона

    20:57  11 Октября 2017
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    Посольство США в РФ: Ухудшение двусторонних отношений не отвечает интересам Москвы и Вашингтона

    Москва, 11 октября. Ухудшение российско-американских отношений не отвечает интересам Вашингтона и Москвы. Об этом заявила журналистам в среду официальный представитель посольства Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Мария Олсон, которая прокомментировала информацию о том, что может произойти очередное сокращение числа сотрудников американской дипмиссии.

    «Мы не будем пытаться угадать, какими будут дальнейшие шаги российского правительства… Ухудшение отношений не представляет интереса ни для одной из сторон. Мы надеемся, что нисходящий тренд в отношениях подошел к концу»», — цитирует ее слова РИА Новости.

    Как ранее сообщал телеканал «360», директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел России Георгий Борисенко не исключил возможности сокращения дипломатической миссии США в РФ на 155 человек.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #рф
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