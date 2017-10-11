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Горбачев обратился к Путину и Трампу: Может произойти катастрофа
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    Горбачев обратился к Путину и Трампу: Может произойти катастрофа

    20:52  11 Октября 2017
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    Горбачев обратился к Путину и Трампу: Может произойти катастрофа

    Москва, 11 октября. Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал президентов России и США провести встречу на высшем уровне для обсуждения проблемы сокращения ядерных вооружений и укрепления стратегической стабильности. Об этом говорится в статье Горбачев, опубликованной на сайте «Российской газете».

    «Я обращаюсь к президентам России и США. Отношения между двумя странами находятся в остром кризисе. Из него надо искать выход. Для этого есть одно, испытанное средство — диалог, основанный на взаимном уважении», — заявил Горбачев.

    Он также назвал ненормальным тот факт, что президенты двух ядерных держав встречаются где-то «на полях» и призвал, провести полноформатную российско-американскую встречу на высшем уровне.

    По его мнению, в центре внимания этой встречи должны быть вопросы сокращения ядерных вооружений и укрепления стратегической стабильности, так как отсутствие диалога может привести к краху Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Горбачев предупредил, что в этом случае может произойти катастрофа.

    По его словам, чем ближе к границам развертывается ядерное оружие, тем оно опаснее, так как остается меньше времени для принятия правильного решения и возрастает риск возникновения гибельного просчета. Горбачев подчеркнул, что всем станет спокойнее, если отношения между Россией и США сдвинутся с мертвой точки.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #ядерное оружие #горбачев #диалог
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