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Сирия новости 12 октября 07.00: ВС Турции готовятся к операции в Идлибе; в результате действий ВВС США погибло 250 мирных жителей в Ракке
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    Сирия новости 12 октября 07.00: ВС Турции готовятся к операции в Идлибе; в результате действий ВВС США погибло 250 мирных жителей в Ракке

    7:00  12 Октября 2017
    262

    Сирия новости 12 октября 07.00: ВС Турции готовятся к операции в Идлибе; в результате действий ВВС США погибло 250 мирных жителей в Ракке

    Сирия, 12 октября. ВС Турции готовятся к операции в Идлибе; в результате действий ВВС США погибло 250 мирных жителей в Ракке; ИГ1 захватило склад вооружения SDF в Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: помогли САА отбить атаку ИГ в районе Эс-Сухнэ в провинции Хомс.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили контратаки ИГ на линии снабжения вдоль трассы Пальмира — Дейр эз-Зор.

    «Исламское государство»: захватили склад американского вооружения в провинции Дейр эз-Зор.

    «Ахрар аш-Шам»: ведет бои с «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-западе провинции Идлиб.

    ССА: оттесняет «Хайят Тахрир аш-Шам» от приграничного курдского кантона Африн.

    Сирия новости 12 октября 07.00: ВС Турции готовятся к операции в Идлибе; в результате действий ВВС США погибло 250 мирных жителей в Ракке

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 12 октября 07.00: ВС Турции готовятся к операции в Идлибе; в результате действий ВВС США погибло 250 мирных жителей в Ракке

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@VivaRevolt) один из источников, армия Башара Асада отбила у ССА часть пустыни, начиная от поселка Джулайгим и кончая населенным пунктом Ат-Танф.

    По сообщению информационного агентства Fars News, МИД Сирии опубликовало доклад, в котором утверждается, что оружие, конфискованное у нескольких групп террористов ИГ, было произведено в США и Израиле.

    Сирийская армия при поддержке ВКС РФ взяла под контроль 12000 квадратных километров территории в юго-восточной части провинции на границе с Иорданией, сообщает информагентство Fars News.

    Террористы ИГ, базирующиеся в районах, подконтрольных американскими войсками, захватили два конвоя с медикаментами и продовольствием, заявил в среду представитель пресс-службы Министерства обороны России Игорь Конашенков, сообщает новостной портал Al-Masdar News.

    По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, группа бойцов ССА из бригады Ахмада Абдо перешла в Сирийскую армию в районе Бадия-Аль-Шама.

    В Восточной Гуте продолжается наступление сирийской армии на укрепленные районы группировок вооруженной оппозиции, сообщает Telegram-канал @Alqalaam. Также правительственные войска ведут артиллерийский обстрел боевиков в пригороде Дамаска Джобаре.

    Напомним, большая часть провинции Дамаск находится под контролем правительственных войск, однако до сих пор сохраняется несколько анклавов радикальных исламистских группировок и группировок так называемой «умеренной» оппозиции, которые продолжают оказывать сирийской армии активное сопротивление.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 12 октября 07.00: ВС Турции готовятся к операции в Идлибе; в результате действий ВВС США погибло 250 мирных жителей в Ракке

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников, боевые столкновения между САА и террористами продолжаются в районе города Захра.

    Оппозиционные источники сообщают, что боевики захватили населенный пункт Шейх Акил.

    Полномасштабное наступление боевиков террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» на административный центр провинции, которое ожидалось в ближайшее время, маловероятно. Об этом сообщает источник в Twitter (@AboJafarMgarbel). Скорее всего, радикальные исламисты пока ограничатся провокационными атаками на позиции сирийской армии в районе населенных пунктов Тель-Мамо, Азизия, Ум-эль-Карамель, Длама, Эль-Эс и Эль-Хадер.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 12 октября 07.00: ВС Турции готовятся к операции в Идлибе; в результате действий ВВС США погибло 250 мирных жителей в Ракке

    Силы «Щита Каламуна» при поддержке ВКС РФ захватили у ИГ несколько холмов в районе города Эль-Карьятейн, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики заминировали несколько кварталов города Эль-Карьятейн, пытаясь нанести максимальный ущерб как правительственным войскам, так и мирному населению.

    Сразу несколько источников в социальных сетях сообщают о том, что боевики «Исламского государства»1  не оставляют попыток контратаковать позиции сирийской армии в районе города Эс-Сухнэ. Пользователь Twitter (@MousaAlomar) связывает активизацию боевиков на этом направлении с ликвидацией САА при поддержке ВКС РФ Акербатского котла. Чтобы замедлить или даже сорвать наступление правительственных войск на востоке Сирии, террористы пытаются обрушить линии снабжения САА, проходящие вдоль трассы ПальмираЭс-СухнэДейр эз-Зор. Однако, как отмечает источник в Twitter (@MIG29_), поддержка ВКС РФ оставляет эти попытки террористов без результата.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 12 октября 07.00: ВС Турции готовятся к операции в Идлибе; в результате действий ВВС США погибло 250 мирных жителей в Ракке

    Элитные подразделения САА при поддержке ВКС РФ значительно продвинулись в Аль-Маядине, преодолев основную линию обороны террористов. За один день было уничтожено около 50 боевиков ИГ, сообщает информагентство Al-Masdar News.

    «Исламское государство» активизировало свои действия в районе населенных пунктов Мухассан и Бугрос, сообщает Telegram-канал @Osama_Masre2011.

    Кроме этого, по информации источника в Twitter в район населенного пункта Дибан для усиление обороны террористов в городе Аль-Маядин было переброшено несколько сотен боевиков «Исламского государства».

    Также в закрытых Telegram-каналах, связанных с террористической организацией, распространяется информация, что ИГИЛ1 захватили склад американского вооружения, предназначавшегося курдским вооруженным формированиям, являющихся основными силами международной коалиции США в провинции Дейр эз-Зор. Склад располагался в трех километрах восточнее административного центра в районе населенного пункта Сальхиях. Арсенал террористов пополнился штурмовыми винтовками М-16 с боеприпасами, гранатометами и другим современным оружием.

    Однако некоторые источники (@watanisy) предполагают, что захват склада был не случайным. Возможно, таким образом США замаскировали поставки вооружения террористам.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 12 октября 07.00: ВС Турции готовятся к операции в Идлибе; в результате действий ВВС США погибло 250 мирных жителей в Ракке

    В административном центре провинции продолжаются столкновения между сирийской армией и группировками радикальных исламистов.

    Источник в Telegram (@MohammedelGizawey) сообщает, что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Аль-Маншия. По информации из Telegram-канала @aejkhalil бои идут также в районе населенного пункта Аль-Садд. Кроме этого, судя по сообщениям в Twitter (@sayed_ridha), в районе населенного пункта Ас-Сахари упало несколько снарядов, выпущенных боевиками.

    Напомним, более половины территории провинции в настоящее время контролируется альянсом так называемых «умеренных» группировок оппозиции Сирийская свободная армия. Однако в юго-западных районах продолжают действовать присягнувшие «Исламскому государству» вооруженные формирования радикальных исламистов «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и «Сайфулла Аль-Масуль».

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 12 октября 07.00: ВС Турции готовятся к операции в Идлибе; в результате действий ВВС США погибло 250 мирных жителей в Ракке

    Российский дрон ликвидировал 5 боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе, сообщает информагентство Muraselon.

    Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» отбили у ИГ населенные пункты Ум Мияля и Тулайхана в провинции Идлиб, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Aswed_Flags) один из источников.

    По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, террорист-смертник убил 4 боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере Идлиба.

    Один из источников в Telegram (@QalaatAlMudiq) сообщает, что сейчас силы протурецких группировок, входящих в состав Сирийской свободной армии, должны отодвинуть силы «Хайят Тахрир аш-Шам» от граничащих с курдским кантоном Африн территорий, чтобы обеспечить беспрепятственный ввод турецкого военного контингента в районы населенных пунктов Атма и Дар-Тааза. Эксперты ожидают, что это случится уже до конца этой недели.

    Параллельно с этим готовятся к вводу турецких войск и боевики террористического альянса. Источник в Twitter (@JerryCarpente18) сообщает, что «Хайят Тахрир аш-Шам» развернул новые контрольно-пропускные пункты в населенных пунктах Атма и Сармада.

    По информации Telegram-канала @sokoralghab уже зафиксированы боестолкновения между протурецкой группировкой «Ахрар аш-Шам» и террористами на северо-западе провинции в окрестностях населенного пункта Арманаз.

    Кроме этого, если верить сообщениям в Twitter (@raghad_star) с южной стороны провинции по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе контролируемого боевиками города Маарет аль-Нуман наносит удары сирийская авиация.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 12 октября 07.00: ВС Турции готовятся к операции в Идлибе; в результате действий ВВС США погибло 250 мирных жителей в Ракке

    Действия международной коалиции продолжают приводить к жертвам среди гражданского населения, об этом сообщает источник в Twitter (@syriahr). Авиаудары американской авиации в Ракке за последние 4 дня унесли жизни 250 мирных жителей.   

    По данным Telegram-канала (@SRNN2011) курдские вооруженные формирования зачистили от боевиков «Исламского государства» большую часть привокзального квартала административного центра провинции, а также район Ас-Саура. На освобожденной территории бойцы «Демократических сил Сирии» нашли склад вооружения террористов.

    Провинция Хама

    Сирия новости 12 октября 07.00: ВС Турции готовятся к операции в Идлибе; в результате действий ВВС США погибло 250 мирных жителей в Ракке

    Как сообщает один из местных источников, в деревне на восточной окраине Саламии была обнаружена сеть подземных туннелей, используемых ИГ.

    На севере провинции отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» активно заняты оборудованием и укреплением своих позиций в захваченных населенных пунктах в районе Абу-Дали и Эш-Шаата, сообщает пользователь Twitter (@QalaatAlMudiq). Параллельно с этим, боевики террористического альянса развивают наступление в направлении населенных пунктов Умм-Трейкия и Тайбет-эль-Исм.

    Ситуация осложняется появлением на территориях, контролируемых «Хайят Тахрир аш-Шам» боевиков «Исламского государства», которые ранее просочились туда с территории Акербатского котла. Группировка ИГ, состоящая из нескольких сотен боевиков, уже заняла населенные пункты Рахаджан, Сарха-эш-Шамалия и Абу-Ляффи, сообщает Telegram-канал @human_voice. Причем, эта группировка может в ближайшее время увеличиться за счет выхода боевиков из района Акербата.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #саа #дейр эз-зор #ракка #идлиб #даръа #сса #акербат #вс турции
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