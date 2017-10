Кошмар армии США: самолеты-невидимки, авианосцы и подлодки могут превратиться в металлолом

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Кошмар американской армии: самолеты-невидимки, авианосцы и подводные лодки уже устарели? (The U.S. Military's Nightmare: Stealth, Aircraft Carriers and Submarines Are Obsolete?), опубликованный порталом The National Interest. Автор: Гарри Джей Казьянис (Harry J. Kazianis).

Ядерный авианосец. Атомная подводная лодка. «Продвинутые» невидимые бомбардировщики и истребители. Все они представляют собой самое смертоносное, сложное и дорогое оружие в могущественном арсенале армии США. Однако вскоре все это может оказаться в рядах устаревшей техники.

И, хотя это может произойти не со всеми вооружениями, или, по крайней мере, не сразу, уже сегодня можно отчетливо увидеть тренд: армии США (если она хочет сохранить свое превосходство на будущих полях сражений) потребуются огромные инвестиции в свое развитие, чтобы поспевать за такими странами, как Россия и Китай.

Американские авианосцы против корабельных ракет Китая: кто победит?

Авианосец — символ американской военной мощи — кажется, имеет наибольший шанс стать реликтом прошлого.

Возьмем, к примеру, недавний отчет, выпущенный центром американской безопасности (CNAS), который носит название «Red Alert (красная тревога): растущая угроза американским авианосцам». Автор — Келли Сейлер (Kelley Sayler), сотрудник CNAS, утверждает:

«Китай вкладывает значительные инвестиции в создание новых угроз и инструментов, которые создадут ситуацию, когда американские авианосцы не смогут безнаказанно выполнять свои задачи в будущих военных конфликтах».

Сейлер пишет в своем докладе:

«Авианосцы столкнутся с растущей серьезной угрозой во всем диапазоне их операций, поскольку китайские системы A2 / AD продолжают совершенствоваться. Имея в наличии противника, обладающего системами A2 / AD, можно с большой вероятностью полагать, что он начнет атаку именно с удара по авианосцу с разных платформ и направлений. От такой атаки было бы очень сложно или даже невозможно защититься».

И, как указывает Слейтер, Китай приобретает способность все быстрее и эффективнее обнаруживать американские авианосцы с дальних расстояний и наносить ракетные удары.

«Китай, похоже, намерен расширить возможности своей баллистической ракеты, — отмечает эксперт. — А на недавнем военном параде, посвященном окончанию Второй мировой войны, Пекин продемонстрировал, что уже имеет значительно более мощную и крупную противокорабельную баллистическую ракету — DF-26. Как и в случае с DF-21D, оценки возможностей DF-26 сильно различаются; однако считается, что она имеет диапазон от 1620 до 2160 нм и может быть оснащена как обычными, так и ядерными боеголовками. Если это окажется правдой, то у Китая появилась бы возможность наносить удары по целям на удаленных от него островах, в том числе по территории США».

Субмарины США сталкиваются с новыми вызовами

Что касается атомных подводных лодок США, то угрозы, с которыми они могут столкнуться, кажутся немного более отдаленными, но, тем не менее, уже сейчас американским военным нужно что-то запланировать в ответ.

В отчете центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) старший научный сотрудник CSBA Брайан Кларк рассказывает о вызовах, с которыми придется иметь дело подводным силам Соединенных Штатов:

«Со времен холодной войны американские подводные лодки считались практически неуязвимыми перед A2 / AD. Но способность подводных лодок прятаться от противника будет ухудшаться, поскольку появляются новые методы обнаружения, которые ориентируются не на звуки, исходящие от подводной лодки, а на другие явления. Эти методы включают в себя использование низкочастотного активного сонара и неакустические методы, которые обнаруживают подводные волны или (на коротких диапазонах) отскок лазера или светодиодный свет от корпуса подводной лодки. Физика, лежащая в основе большинства этих альтернативных методов, была известна десятилетиями, но не была использована в этих целях, потому что компьютерные процессоры были слишком медленными, чтобы воплотить такой метод в жизнь. Сегодня быстрая обработка большого количества данных позволяет продвинутым флотам использовать сложные методы обнаружения».

Затем отчет выявляет еще большие проблемы:

«Новые датчики, предназначенные для обнаружения торпед, могут позволить воплотить в жизнь совершенно новые подходы к атаке подводных лодок. Новые возможности датчиков и компьютеров позволят обнаружить подводную лодку на большом расстоянии и применить компьютерную обработку данных для получения достаточной точности для атаки с использованием ракет дальнего действия с торпедными боеголовками. Такая атака вряд ли сможет затопить подводную лодку, но, скорее всего, она заставит ее уклониться от удара, что станет причиной провала миссии и сделает субмарину более заметной для врагов».

Прощайте, самолеты-невидимки?

Наконец, мы переходим к теме растущего числа американских самолетов-невидимок и дальних бомбардировщиков. Похоже, создание новых типов радаров может сделать возможным отслеживание любых летающих объектов.

Судя по всему, Китай, уже строит новый высокочастотный радар на островах Спратли. Радар, работающий по абсолютно новому принципу, в будущем может позволить Пекину отслеживать даже самые незаметные американские военные самолеты, в том числе Lockheed Martin F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter и даже Northrop Grumman B-2 Spirit. Таким образом, каждый военный самолет США может появиться на китайском радиолокаторе.

Как следует ответить Соединенным Штатам на новые угрозы?

Во-первых, когда дело касается американских авианосцев, следует помнить, что никто точно не знает, насколько мощны и эффективны на самом деле китайские противокорабельные ракеты, особенно на дальних дистанциях. Сможет ли Пекин обнаружить авианосец США в огромном Тихом океане? Сможет ли Китай «пробить» американскую противоракетную оборону? По крайней мере, что касается угроз, с которыми могут столкнуться подводные лодки, то, на данный момент эти угрозы больше похожи на отдаленные перспективы, чем на явную опасность. А вот проблемы, связанные с самолетами-невидимками, сегодня кажутся намного более реалистичным вызовом, с которым скоро придется столкнуться США.

Тем не менее, Пентагон явно готов признать, что главные конкуренты США, а именно — Китай и Россия — уже догоняют американскую армию в технологическом плане и претендуют на доминирование в этой области. Хотя недавний бюджетный запрос администрации Барака Обамы значительно увеличивает финансирование военных исследований и разработок, не могу не задаться вопросом — не слишком ли поздно? Существует также реальная возможность того, что новая администрация Дональда Трампа будет иметь свои собственные приоритеты, замедляя или, возможно, отменяя планы по модернизации армии.

На самом деле, только время покажет, так ли это.