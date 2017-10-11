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Страшное ДТП в Татарстане: ВАЗ расплющило трубами с фуры, есть жертвы
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    Страшное ДТП в Татарстане: ВАЗ расплющило трубами с фуры, есть жертвы

    20:36  11 Октября 2017
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    Страшное ДТП в Татарстане: ВАЗ расплющило трубами с фуры, есть жертвы

    Казань, 11 октября. Под городом Заинск Республики Татарстан произошло ДТП с участием грузовиков «МАЗ», «КАМАЗ» и легковушки ВАЗ-2111, в результате аварии упавшие из одной фуры металлические трубы расплющили легковую машину.

    Фура превратилась в груду железа, а легковой автомобиль расплющило под тяжестью металлических труб, сообщили очевидцы в соцсетях. Авария произошла в Татарстане — водитель ВАЗ-2111 погиб на месте, те, кто сидел за рулем грузовиков, были срочно госпитализированы.

    Известно, что в «МАЗ» находились металлические трубы, спасателям пришлось вызвать автокран. В региональном МВД добавили, что в легковом автомобиле был только водитель, на месте происшествия работают правоохранительные органы.

    Автор: Ирина Селезнева
    #дтп #чп #татарстан
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