Страшное ДТП в Татарстане: ВАЗ расплющило трубами с фуры, есть жертвы

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Казань, 11 октября. Под городом Заинск Республики Татарстан произошло ДТП с участием грузовиков «МАЗ», «КАМАЗ» и легковушки ВАЗ-2111, в результате аварии упавшие из одной фуры металлические трубы расплющили легковую машину.

Фура превратилась в груду железа, а легковой автомобиль расплющило под тяжестью металлических труб, сообщили очевидцы в соцсетях. Авария произошла в Татарстане — водитель ВАЗ-2111 погиб на месте, те, кто сидел за рулем грузовиков, были срочно госпитализированы.

Известно, что в «МАЗ» находились металлические трубы, спасателям пришлось вызвать автокран. В региональном МВД добавили, что в легковом автомобиле был только водитель, на месте происшествия работают правоохранительные органы.