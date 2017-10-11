Заместитель министра обороны Украины задержан по подозрению в растрате госсредств

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Киев, 11 октября. Заместитель министра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержали по подозрению в присвоении и растрате 5,6 миллиона долларов бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В ведомстве отметили, что при содействии сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры была раскрыта коррупционная схема растраты государственных средств на сумму более 149 миллионов гривен (более 5,6 миллиона долларов) при закупке топлива для министерства обороны Украины.

В ведомстве также добавили, что по подозрению в совершении данного преступления задержаны заместитель министра обороны Украины, а также директор департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов министерства. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

