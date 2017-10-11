Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Авиакомпания «Победа» заплатит штраф за задержки рейсов в Екатеринбурге
Украина
Заместитель министра обороны Украины задержан по подозрению в растрате госсредств
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Заместитель министра обороны Украины задержан по подозрению в растрате госсредств

    20:19  11 Октября 2017
    138

    Заместитель министра обороны Украины задержан по подозрению в растрате госсредств

    Киев, 11 октября. Заместитель министра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержали по подозрению в присвоении и растрате 5,6 миллиона долларов бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

    В ведомстве отметили, что при содействии сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры была раскрыта коррупционная схема растраты государственных средств на сумму более 149 миллионов гривен (более 5,6 миллиона долларов) при закупке топлива для министерства обороны Украины.

    В ведомстве также добавили, что по подозрению в совершении данного преступления задержаны заместитель министра обороны Украины, а также директор департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов министерства. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.
     

    Автор: Алексей Громов
    #украина #коррупция #минобороны украины #замминистра
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 10781

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23821

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6126

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53573

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94022
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        10781
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        13297
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1548
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        2439