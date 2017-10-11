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Глава МИД КНДР: Трамп зажег фитиль войны на Корейском полуострове
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    Глава МИД КНДР: Трамп зажег фитиль войны на Корейском полуострове

    20:32  11 Октября 2017
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    Глава МИД КНДР: Трамп зажег фитиль войны на Корейском полуострове

    Пхеньян, 11 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп «зажег фитиль войны» на Корейском полуострове. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо, который прокомментировал выступление американского политика на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН).

    «Своим воинственным и безумным заявлением на арене ООН Трамп, можно сказать, зажег фитиль войны против нас», — цитирует слова дипломата ТАСС.

    Она также напомнил о том, что руководство КНДР потребовало от Вашингтона поступить разумно и прекратить нападки на Пхеньян.

    Напомним, ранее глава США Дональд Трамп заявил о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы ведет свой режим к самоубийству. Непосредственно МИД КНДР сравнил выступление американского лидера на Генассамблее ООН с «собачьим лаем».

    Автор: Алексей Громов
    #трамп #кндр
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