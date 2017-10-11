Глава МИД КНДР: Трамп зажег фитиль войны на Корейском полуострове

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Пхеньян, 11 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп «зажег фитиль войны» на Корейском полуострове. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо, который прокомментировал выступление американского политика на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН).

«Своим воинственным и безумным заявлением на арене ООН Трамп, можно сказать, зажег фитиль войны против нас», — цитирует слова дипломата ТАСС.

Она также напомнил о том, что руководство КНДР потребовало от Вашингтона поступить разумно и прекратить нападки на Пхеньян.

North Korea says Trump has 'lit the wick of war' and declares it will 'settle the final score with a hail of fire' https://t.co/bxzz2LGhOD — Daily Mail US (@DailyMail) October 11, 2017

Напомним, ранее глава США Дональд Трамп заявил о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы ведет свой режим к самоубийству. Непосредственно МИД КНДР сравнил выступление американского лидера на Генассамблее ООН с «собачьим лаем».