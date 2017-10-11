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Экономика
Путин: Россия готова расширять сотрудничество с Молдавией
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    Путин: Россия готова расширять сотрудничество с Молдавией

    20:37  11 Октября 2017
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    Путин: Россия готова расширять сотрудничество с Молдавией

    Сочи, 11 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет выстраивать отношения с Молдавией, исходя из того, насколько Кишинев готов к сотрудничеству. Об этом он сказал после заседания Высшего Евразийского экономического совета. 

    Глава государства РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос сотрудничества с Молдавией на экономическом уровне. По его словам, основной рынок товаров молдавских производителей – это страны ЕврАзЭс, прежде всего Россия.

    «Ну и мы, конечно, будем выстраивать отношения с этой страной — имею в виду уже Россию – исходя из того, насколько сама Молдова и сам народ Молдовы готов расширять сотрудничество», — сказал президент.

    Ранее Путин заявил о восстановлении экономической активности между странами СНГ, ее рост отмечается на уровне 25%. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #молдавия
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