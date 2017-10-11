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Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook и Instagram по всему миру
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    Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook и Instagram по всему миру

    20:09  11 Октября 2017
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    Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook и Instagram по всему миру

    Москва, 11 октября. Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram в разных странах мира столкнулись со сбоями в их работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

    По данным сервиса, сбои в работе соцсетей затронули пользователей в Великобритании, Германии, Италии, Польше, Индии, Японии, США, Бразилии и других странах.

    По данным самих пользователей, проблемы возникают при попытке загрузить ленту новостей или определенную страницу. При этом проблемы зафиксированы как в мобильной версии приложений, так и в веб-версиях социальных сетей. Кроме того, пользователи устройств с iOS и Android испытывают проблемы при попытке войти в раздел настроек приложений.

    Автор: Алексей Громов
    #facebook #instagram #сбои
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