Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook и Instagram по всему миру

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Москва, 11 октября. Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram в разных странах мира столкнулись со сбоями в их работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, сбои в работе соцсетей затронули пользователей в Великобритании, Германии, Италии, Польше, Индии, Японии, США, Бразилии и других странах.

По данным самих пользователей, проблемы возникают при попытке загрузить ленту новостей или определенную страницу. При этом проблемы зафиксированы как в мобильной версии приложений, так и в веб-версиях социальных сетей. Кроме того, пользователи устройств с iOS и Android испытывают проблемы при попытке войти в раздел настроек приложений.