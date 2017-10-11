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Песков: Проблема с с «ВИМ-Авиа» решена, взыскание осталось
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    Песков: Проблема с с «ВИМ-Авиа» решена, взыскание осталось

    19:44  11 Октября 2017
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    Песков: Проблема с с «ВИМ-Авиа» решена, взыскание осталось

    Москва, 11 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают решенной проблему с «ВИМ-Авиа», передает РИА Новости.

    Песков также добавил, что объявленное президентом РФ Владимиром Путиным неполное служебное соответствие министру транспорта Максиму Соколову из-за прекращения работы авиакомпании «ВИМ-Авиа» остается в силе.

    «Проблема решилась, взыскание осталось», — сказал Песков.

    Напомним, 25 сентября компания «ВИМ-Авиа» остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем. На момент прекращения полетов авиакомпанией «ВИМ-Авиа» порядка 30 тысяч российских туристов, которые планировали вылетать их рейсами, находились за пределами страны. 27 сентября президент России Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову из-за фактического прекращения работы авиакомпании «ВИМ-Авиа».

    Автор: Алексей Громов
    #путин #песков #соколов #вим-авиа
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