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Общество
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Новости Украины: Порошенко написал о Крыме в Twitter, даму из нацгвардии обвиняют в «шпионаже» на РФ
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    Новости Украины: Порошенко написал о Крыме в Twitter, даму из нацгвардии обвиняют в «шпионаже» на РФ

    20:08  11 Октября 2017
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    Новости Украины: Порошенко написал о Крыме в Twitter, даму из нацгвардии обвиняют в «шпионаже» на РФ

    Новости Украины, 11 октября. Петр Порошенко через Twitter ответил на смеси английского и французского языков на предложение президента Чехии по Крыму. На Украине задержали замминистра обороны по подозрению в растрате госсредств. Женщину из нацгвардии задержали за «шпионаж» в пользу России.

    Порошенко ответил президенту Чехии через в Twitter

    Президент Украины Петр Порошенко резко ответил на прозвучавшее накануне предложение главы Чехии Милоша Земана признать «завершенным делом» воссоединение Крыма с Россией и подумать о некой компенсации, которую могла бы заплатить Киеву Москва.

    Свой отказ признать реальность и окончательность воссоединения Крыма с Россией Порошенко озвучил в ходе своего выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы, а также в Twitter.

    «I strongly reject some saying about “fait accompli” as regards Crimea», — написал Порошенко в микроблоге.

    («Я категорически отвергаю некоторые высказывания о «свершившемся факте» в отношении Крыма»).

    «А на английском — это для хозяев?» — поинтересовалась одна из пользовательниц соцсети.

    Президент Чехии Милош Земан

    Ранее президент Чехии Милош Земан в ходе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге назвал ситуацию с Крымом «завершенным делом» и заявил, что Россия могла бы выплатить Украине компенсацию за полуостров.

    Мнение по этому поводу сенатора от Крыма в Совете Федерации РФ Ольги Ковитиди читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Отметим, Fait accompli — это французское выражение, которое переводится как «свершившийся факт» и является политическим термином, обозначающим ситуацию, в которой возвращение в первоначальное состояние является невозможным.

    На Украине задержали замминистра обороны с подельником по подозрению в растрате

    Замминистра обороны Украины и глава департамента государственных закупок, имена которых не разглашаются, задержаны по подозрению в растрате более 5,6 миллиона долларов государственных средств, выделенных на закупку топлива для министерства обороны Украины.

    О задержании подозреваемых сообщила пресс-служба национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили коррупционную схему, сопряженную с растратой госсредств на сумму свыше 149 миллионов гривен (более 5,6 миллиона долларов) при закупке топлива для министерства обороны Украины», — говорится в сообщении ведомства.

    ВСУ на учениях

    В НАБУ сообщили, что в рамках дела был произведен ряд обысков, в результате которых и были задержаны заместитель главы украинского минобороны и директор департамента госзакупок военного ведомства.

    Ранее в СМИ, в том числе в украинских источниках, неоднократно появлялись сообщения о неблагополучии в украинской армии, в результате чего военнослужащие, в том числе находящиеся в зоне так называемой АТО в Донбассе, не получают достаточного питания, а также лишены нормального обмундирования.

    Военнослужащую нацгвардии задержали на Украине за «шпионаж» на Россию

    Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании военнослужащей украинской национальной гвардии по подозрению в сотрудничестве со российскими спецслужбами.

    Об этом в ходе брифинга в Киеве рассказал глава СБУ Василий Грицак.

    Глава ВСУ Василий Грицак

    По словам Грицака, военнослужащая по фамилии Родионова была задержана еще 5 октября и уже дала признательные показания.

    Сообщается, что женщина проходила службу на центральной базе хранения национальной гвардии.

    «Она передала значительный объем информации с ограниченным доступом, — заявил глава СБУ. — Чем бы она ни занималась на центральной базе хранения нацгвардии, имея доступ к информации с ограниченным доступом, она нанесла ущерб интересам обороноспособности Украины».

    Грицак утверждает, что Родионова якобы была завербована спецслужбами РФ летом 2016 года во время визита к сестре в Москву. В России женщину якобы обучили шифрованию, передали ей специальное оборудование для передачи информации и присвоили позывные «45-й» и «Невский»

    Как сообщили в пресс-службе СБУ, секретные файлы с почти четырьмя десятками документов женщина копировала и посылала с собственного планшета через секретный чат, созданный заказчиками в одном из интернет-коммуникаторов.

    Сотруднице нацгвардии объявлено о подозрении в совершения преступления по статье о госизмене, по которой ей грозит до 20 лет лишения свободы.

    Политический аналитик Александр Асафов назвал «охотой на ведьм» обвинения СБУ в адрес женщины, «неосторожно» съездивший в гости к сестре в Москву. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #крым #сбу #нацгвардия
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