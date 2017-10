Новости Украины: Порошенко написал о Крыме в Twitter, даму из нацгвардии обвиняют в «шпионаже» на РФ

Новости Украины, 11 октября. Петр Порошенко через Twitter ответил на смеси английского и французского языков на предложение президента Чехии по Крыму. На Украине задержали замминистра обороны по подозрению в растрате госсредств. Женщину из нацгвардии задержали за «шпионаж» в пользу России.

Президент Украины Петр Порошенко резко ответил на прозвучавшее накануне предложение главы Чехии Милоша Земана признать «завершенным делом» воссоединение Крыма с Россией и подумать о некой компенсации, которую могла бы заплатить Киеву Москва.

Свой отказ признать реальность и окончательность воссоединения Крыма с Россией Порошенко озвучил в ходе своего выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы, а также в Twitter.

«I strongly reject some saying about “fait accompli” as regards Crimea», — написал Порошенко в микроблоге.