Новости Украины: Порошенко написал о Крыме в Twitter, даму из нацгвардии обвиняют в «шпионаже» на РФ

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Новости Украины, 11 октября. Петр Порошенко через Twitter ответил на смеси английского и французского языков на предложение президента Чехии по Крыму. На Украине задержали замминистра обороны по подозрению в растрате госсредств. Женщину из нацгвардии задержали за «шпионаж» в пользу России.

Порошенко ответил президенту Чехии через в Twitter

Президент Украины Петр Порошенко резко ответил на прозвучавшее накануне предложение главы Чехии Милоша Земана признать «завершенным делом» воссоединение Крыма с Россией и подумать о некой компенсации, которую могла бы заплатить Киеву Москва.

Свой отказ признать реальность и окончательность воссоединения Крыма с Россией Порошенко озвучил в ходе своего выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы, а также в Twitter.

«I strongly reject some saying about “fait accompli” as regards Crimea», — написал Порошенко в микроблоге.

(«Я категорически отвергаю некоторые высказывания о «свершившемся факте» в отношении Крыма»).

«А на английском — это для хозяев?» — поинтересовалась одна из пользовательниц соцсети.

А на английском это для хозяев? — Самсонова Ксения (@SamsonovaXenia) October 11, 2017

Ранее президент Чехии Милош Земан в ходе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге назвал ситуацию с Крымом «завершенным делом» и заявил, что Россия могла бы выплатить Украине компенсацию за полуостров.

Мнение по этому поводу сенатора от Крыма в Совете Федерации РФ Ольги Ковитиди читайте в материале Федерального агентства новостей.

Отметим, Fait accompli — это французское выражение, которое переводится как «свершившийся факт» и является политическим термином, обозначающим ситуацию, в которой возвращение в первоначальное состояние является невозможным.

На Украине задержали замминистра обороны с подельником по подозрению в растрате

Замминистра обороны Украины и глава департамента государственных закупок, имена которых не разглашаются, задержаны по подозрению в растрате более 5,6 миллиона долларов государственных средств, выделенных на закупку топлива для министерства обороны Украины.

О задержании подозреваемых сообщила пресс-служба национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили коррупционную схему, сопряженную с растратой госсредств на сумму свыше 149 миллионов гривен (более 5,6 миллиона долларов) при закупке топлива для министерства обороны Украины», — говорится в сообщении ведомства.

В НАБУ сообщили, что в рамках дела был произведен ряд обысков, в результате которых и были задержаны заместитель главы украинского минобороны и директор департамента госзакупок военного ведомства.

Ранее в СМИ, в том числе в украинских источниках, неоднократно появлялись сообщения о неблагополучии в украинской армии, в результате чего военнослужащие, в том числе находящиеся в зоне так называемой АТО в Донбассе, не получают достаточного питания, а также лишены нормального обмундирования.

Военнослужащую нацгвардии задержали на Украине за «шпионаж» на Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании военнослужащей украинской национальной гвардии по подозрению в сотрудничестве со российскими спецслужбами.

Об этом в ходе брифинга в Киеве рассказал глава СБУ Василий Грицак.

По словам Грицака, военнослужащая по фамилии Родионова была задержана еще 5 октября и уже дала признательные показания.

Сообщается, что женщина проходила службу на центральной базе хранения национальной гвардии.

«Она передала значительный объем информации с ограниченным доступом, — заявил глава СБУ. — Чем бы она ни занималась на центральной базе хранения нацгвардии, имея доступ к информации с ограниченным доступом, она нанесла ущерб интересам обороноспособности Украины».

Грицак утверждает, что Родионова якобы была завербована спецслужбами РФ летом 2016 года во время визита к сестре в Москву. В России женщину якобы обучили шифрованию, передали ей специальное оборудование для передачи информации и присвоили позывные «45-й» и «Невский»

Как сообщили в пресс-службе СБУ, секретные файлы с почти четырьмя десятками документов женщина копировала и посылала с собственного планшета через секретный чат, созданный заказчиками в одном из интернет-коммуникаторов.

Сотруднице нацгвардии объявлено о подозрении в совершения преступления по статье о госизмене, по которой ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Политический аналитик Александр Асафов назвал «охотой на ведьм» обвинения СБУ в адрес женщины, «неосторожно» съездивший в гости к сестре в Москву. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.